Hochzeitsschnitzel
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. Oktober 2021
Zutaten
- 4 Schweinsschnitzel, á 15 dag
- Mehl
- 4 Scheibe/n Schinken
- 2 Schalotten
- 1 Zehe/n Knoblauch
- 1 Bund Petersilie
- 1 Scheibe/n Toastbrot
- 15 dag Bauerntopfen
- 1 kleines Ei
- Butter
- Öl
- 2 dl Kalbsfond
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Schalotten, Petersilie und Knoblauch fein hacken und in etwas Butter anschwitzen.
- 2
Das Toastbrot in der Küchenmaschine grob hacken.
- 3
Den gut abgetropften Topfen mit Ei, Schalotten-Gemisch und Toastbrot vermengen. Salzen und pfeffern.
- 4
Die Schnitzel sehr dünn klopfen. Salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel eine Scheibe Schinken legen. Den Topfen in die Mitte der Schinkenscheibe setzen.
- 5
Das Fleisch über der Füllung zusammenklappen. Die Fleischränder
mit einem Messerrücken festklopfen.
- 6
Das Fleisch in Mehl wenden und in einer Mischung aus Butter und Öl auf jeder Seite bei wenig Hitze einige Minuten braten.
- 7
Auf eine vorgewärmte Platte legen und warm stellen.
- 8
Das Fett aus der Pfanne gießen. Den Bratensatz mit Kalbsfond loskochen. Durch ein Sieb gießen. Nochmals erhitzen und die Schnitzel einlegen.
- 9
Im Backrohr bei 160 Grad etwa zehn Minuten fertig garen. Die Schnitzel anrichten.
- 10
Die Sauce mit einigen kalten Butterstücken binden. Über das Fleisch träufeln.
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