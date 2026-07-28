Hochzeitsschnitzel

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. Oktober 2021

Zutaten 4 Portionen 4 Schweinsschnitzel, á 15 dag

Schweinsschnitzel, á 15 dag Mehl

4 Scheibe/n Schinken

Schinken 2 Schalotten

Schalotten 1 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 1 Bund Petersilie

Petersilie 1 Scheibe/n Toastbrot 15 dag Bauerntopfen

Bauerntopfen 1 kleines Ei

kleines Ei Butter

Öl

2 dl Kalbsfond

Kalbsfond Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Schalotten, Petersilie und Knoblauch fein hacken und in etwas Butter anschwitzen. 2 Das Toastbrot in der Küchenmaschine grob hacken. 3 Den gut abgetropften Topfen mit Ei, Schalotten-Gemisch und Toastbrot vermengen. Salzen und pfeffern. 4 Die Schnitzel sehr dünn klopfen. Salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel eine Scheibe Schinken legen. Den Topfen in die Mitte der Schinkenscheibe setzen. 5 Das Fleisch über der Füllung zusammenklappen. Die Fleischränder

mit einem Messerrücken festklopfen. 6 Das Fleisch in Mehl wenden und in einer Mischung aus Butter und Öl auf jeder Seite bei wenig Hitze einige Minuten braten. 7 Auf eine vorgewärmte Platte legen und warm stellen. 8 Das Fett aus der Pfanne gießen. Den Bratensatz mit Kalbsfond loskochen. Durch ein Sieb gießen. Nochmals erhitzen und die Schnitzel einlegen. 9 Im Backrohr bei 160 Grad etwa zehn Minuten fertig garen. Die Schnitzel anrichten. 10 Die Sauce mit einigen kalten Butterstücken binden. Über das Fleisch träufeln.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier: