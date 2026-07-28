Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Oktober 2021

Kalbsleberterrine

Die Terrine enthält viel Fett und sollte daher nur in kleinen Portionen genossen werden.

Zutaten 4 Portionen 30 dag Kalbsleber

Kalbsleber Olivenöl

Weinbrand

20 dag milde Zwiebeln

milde Zwiebeln 30 dag Butter 2 EL Suppe

Suppe alter Balsamico-Essig

Salz

Pfeffer

Zubereitung 1 Die Zwiebeln fein hacken. Die Kalbsleber sorgfältig von Sehnen und Häuten befreien und in Streifenschneiden. Die Petersilie hacken. 2 Eine Mischung aus Olivenöl und Butter erhitzen. Die Zwiebeln darin andünsten. So lange bei wenig Hitze weiterdünsten, bis die Zwiebeln sehr weich, aber trotzdem nicht braun sind. Das dauert etwa 20 bis 30 Minuten. 3 Mit Suppe und einem Schuss Essig ablöschen. Salzen und pfeffern. 4 In einer zweiten Pfanne die Leber in etwas Butter und Öl so lange braten, bis sie innen noch rosig ist. Salzen und pfeffern. Auskühlen lassen. 5 Die Leber mit den Zwiebeln im Mixer pürieren oder durch die Fleischmaschine drehen. Die restliche Butter schaumig schlagen. Das Lebermus untermengen. 6 Mit einem Stamperl Weinbrand, Salz und Pfeffer abschmecken. 7 In eine Terrinenform drücken und zugedeckt im Kühlschrank mindestens einen Tag durchziehen lassen. 8 In Scheiben schneiden. Mit Chutney oder Sauce Cumberland servieren.

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