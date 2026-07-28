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Apfelgrütze

Apfelgrütze (Symbolbild)
© Rachel Loughman
Apfelgrütze (Symbolbild)
Gesamtzeit:2 h 40 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:30 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 5. November 2021

Zutaten

  • 500 g leicht säuerliche Äpfel
  • 500 ml naturtrüber Apfelsaft
  • 1 Pck. Vanillepuddingpulver
  • Zitronensaft
  • 3 EL Mandelblättchen
  • 2 EL Rosinen
  • Rum
  • Staubzucker
  • 0,25 l Schlagrahm
  • null

Zubereitung

  1. 1

    Rosinen in Rum einweichen und mindestens eine Stunde, noch besser über Nacht, marinieren.

  2. 2

    Die Äpfel schälen und in Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft bepinseln.

  3. 3

    1/4 l Apfelsaft mit Zucker erhitzen und die Apfelspalten nicht zu weich (sie dürfen nicht zerfallen) dünsten. Die Rumrosinen untermengen.

  4. 4

    Das Vanillepuddingpulver mit dem restlichen Apfelsaft verrühren und zum Apfelkompott geben. Einmal aufkochen. Auf vier Dessertschalen verteilen. Auskühlen lassen.

  5. 5

    Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Etwas Staubzucker darüber streuen und leicht karamellisieren lassen.

  6. 6

    Das Obers mit etwas Staubzucker nicht ganz steif schlagen. Auf der Grütze verteilen und die Mandelblättchen darüber streuen.

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Dagobert Rezepte
© Spencer Davis
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