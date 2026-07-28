Apfelgrütze

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 5. November 2021

Zutaten 4 Portionen 500 g leicht säuerliche Äpfel

leicht säuerliche Äpfel 500 ml naturtrüber Apfelsaft

naturtrüber Apfelsaft 1 Pck. Vanillepuddingpulver

Vanillepuddingpulver Zitronensaft

3 EL Mandelblättchen 2 EL Rosinen

Rosinen Rum

Staubzucker

0,25 l Schlagrahm

Schlagrahm null

Zubereitung 1 Rosinen in Rum einweichen und mindestens eine Stunde, noch besser über Nacht, marinieren. 2 Die Äpfel schälen und in Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft bepinseln. 3 1/4 l Apfelsaft mit Zucker erhitzen und die Apfelspalten nicht zu weich (sie dürfen nicht zerfallen) dünsten. Die Rumrosinen untermengen. 4 Das Vanillepuddingpulver mit dem restlichen Apfelsaft verrühren und zum Apfelkompott geben. Einmal aufkochen. Auf vier Dessertschalen verteilen. Auskühlen lassen. 5 Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Etwas Staubzucker darüber streuen und leicht karamellisieren lassen. 6 Das Obers mit etwas Staubzucker nicht ganz steif schlagen. Auf der Grütze verteilen und die Mandelblättchen darüber streuen.

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