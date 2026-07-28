Apfelgrütze
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 5. November 2021
Zutaten
- 500 g leicht säuerliche Äpfel
- 500 ml naturtrüber Apfelsaft
- 1 Pck. Vanillepuddingpulver
- Zitronensaft
- 3 EL Mandelblättchen
- 2 EL Rosinen
- Rum
- Staubzucker
- 0,25 l Schlagrahm
- null
Zubereitung
- 1
Rosinen in Rum einweichen und mindestens eine Stunde, noch besser über Nacht, marinieren.
- 2
Die Äpfel schälen und in Spalten schneiden. Sofort mit Zitronensaft bepinseln.
- 3
1/4 l Apfelsaft mit Zucker erhitzen und die Apfelspalten nicht zu weich (sie dürfen nicht zerfallen) dünsten. Die Rumrosinen untermengen.
- 4
Das Vanillepuddingpulver mit dem restlichen Apfelsaft verrühren und zum Apfelkompott geben. Einmal aufkochen. Auf vier Dessertschalen verteilen. Auskühlen lassen.
- 5
Die Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Etwas Staubzucker darüber streuen und leicht karamellisieren lassen.
- 6
Das Obers mit etwas Staubzucker nicht ganz steif schlagen. Auf der Grütze verteilen und die Mandelblättchen darüber streuen.
Wollen Sie noch weiter gustieren?
Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:
Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:
- Rezepte mit Fleisch
- Rezepte mit Fisch
- vegetarische Rezepte
- süße Rezepte