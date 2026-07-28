Sauerkrautkuchen

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 27. Oktober 2021

Zutaten für den Teig 4 Portionen 0,25 kg Mehl

Mehl 0,5 Würferl Germ (2,1 dag)

Würferl Germ (2,1 dag) 125 ml lauwarmes Wasser 3 EL Öl

Öl Salz

Zutaten für den Belag 4 Portionen 20 dag gekochte Erdäpfel

gekochte Erdäpfel 20 dag Schinkenspeck

Schinkenspeck 1 Zwiebel

Zwiebel 0,5 kg Sauerkraut

Sauerkraut 125 ml Sahne 125 ml Sauerrahm

Sauerrahm Kümmel

Salz

Cayennepfeffer

Zubereitung 1 Das Sauerkraut mit wenig Wasser im Schnellkochtopf nicht zu weich kochen. Gut ausdrücken. 2 Aus den Teigzutaten einen Germteig kneten. Zugedeckt etwa eine halbe Stunde gehen lassen. Dünn ausrollen und eine große, runde Tarteform damit auslegen. Einen Rand hoch ziehen. 3 Während der Teig geht, die Erdäpfel grob reiben. Den Speck klein würfeln und in einer großen Pfanne andünsten. Die gehackte Zwiebel dazugeben und so lange mitdünsten, bis die Zwiebel goldgelb ist. 4 Das Sauerkraut dazugeben und gut vermengen. Etwas abkühlen lassen. 5 Erdäpfel, Kraut, Sauerrahm und Schlagrahm gut vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Piment und Kümmel herzhaft würzen. Auf dem Germteig verteilen. 6 Den Kuchen ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen. Gegen Ende der Backzeit eventuell Backpapier über den Kuchen legen.

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