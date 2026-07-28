Hendlragout mit Schwammerln
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Oktober 2021
Hendlragout mit Schwammerln
Eine Möglichkeit, tiefgekühlte Eierschwammerln zu verwerten.
Zutaten
- 75 dag Hühnerbrustfilets
- 2 Schalotten
- 250 g Eierschwammerln, tiefgekühlt
- 125 ml Hühnersuppe
- 125 ml Schlagrahm
- 125 ml Sauerrahm
- 1 Bund Petersilie
- Butter
- Öl
- Mehl
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Schalotten und Petersilie fein hacken. Fleisch von Haut und Sehnen befreien und feinblättrig schneiden.
- 2
Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise anbraten. In eine vorgewärmte Schüssel geben und warm stellen.
- 3
Noch etwas Butter zum Bratensatz geben. Die Schalotten darin anschwitzen. Die noch gefrorenen Eierschwammerln dazugeben und rösten, bis sie durch und durch heiß sind. Warm stellen.
- 4
Den Bratensatz mit Hühnersuppe loskochen. Das Obers dazu gießen. Kochen lassen, bis die Flüssigkeit eine leicht sämige Konsistenz hat. Fleisch und Schwammerln dazugeben. Nochmals aufkochen.
- 5
Den Sauerrahm mit einem Teelöffel Mehl verrühren und unter die Sauce heben. Die gehackte Petersilie darüber streuen. Mit Nockerln servieren.
- 6
Anstelle von Eierschwammerln können Sie natürlich auch Champignons
verwenden.
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