Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Hendlragout mit Schwammerln

Tiefgekühlte Eierschwammerl verarbeiten (Symbolbild)
© monika 1607 auf Pixabay
Tiefgekühlte Eierschwammerl verarbeiten (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:50 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Oktober 2021

Hendlragout mit Schwammerln

Eine Möglichkeit, tiefgekühlte Eierschwammerln zu verwerten.

Zutaten

  • 75 dag Hühnerbrustfilets
  • 2 Schalotten
  • 250 g Eierschwammerln, tiefgekühlt
  • 125 ml Hühnersuppe
  • 125 ml Schlagrahm
  • 125 ml Sauerrahm
  • 1 Bund Petersilie
  • Butter
  • Öl
  • Mehl
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Schalotten und Petersilie fein hacken. Fleisch von Haut und Sehnen befreien und feinblättrig schneiden.

  2. 2

    Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise anbraten. In eine vorgewärmte Schüssel geben und warm stellen.

  3. 3

    Noch etwas Butter zum Bratensatz geben. Die Schalotten darin anschwitzen. Die noch gefrorenen Eierschwammerln dazugeben und rösten, bis sie durch und durch heiß sind. Warm stellen.

  4. 4

    Den Bratensatz mit Hühnersuppe loskochen. Das Obers dazu gießen. Kochen lassen, bis die Flüssigkeit eine leicht sämige Konsistenz hat. Fleisch und Schwammerln dazugeben. Nochmals aufkochen.

  5. 5

    Den Sauerrahm mit einem Teelöffel Mehl verrühren und unter die Sauce heben. Die gehackte Petersilie darüber streuen. Mit Nockerln servieren.

  6. 6

    Anstelle von Eierschwammerln können Sie natürlich auch Champignons
    verwenden.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert Rezepte
© Spencer Davis
Dagobert Rezepte