Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Oktober 2021

Hendlragout mit Schwammerln

Eine Möglichkeit, tiefgekühlte Eierschwammerln zu verwerten.

Zutaten 4 Portionen 75 dag Hühnerbrustfilets

Hühnerbrustfilets 2 Schalotten

Schalotten 250 g Eierschwammerln, tiefgekühlt

Eierschwammerln, tiefgekühlt 125 ml Hühnersuppe

Hühnersuppe 125 ml Schlagrahm

Schlagrahm 125 ml Sauerrahm 1 Bund Petersilie

Petersilie Butter

Öl

Mehl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Schalotten und Petersilie fein hacken. Fleisch von Haut und Sehnen befreien und feinblättrig schneiden. 2 Eine Mischung aus Öl und Butter erhitzen. Das Fleisch darin portionsweise anbraten. In eine vorgewärmte Schüssel geben und warm stellen. 3 Noch etwas Butter zum Bratensatz geben. Die Schalotten darin anschwitzen. Die noch gefrorenen Eierschwammerln dazugeben und rösten, bis sie durch und durch heiß sind. Warm stellen. 4 Den Bratensatz mit Hühnersuppe loskochen. Das Obers dazu gießen. Kochen lassen, bis die Flüssigkeit eine leicht sämige Konsistenz hat. Fleisch und Schwammerln dazugeben. Nochmals aufkochen. 5 Den Sauerrahm mit einem Teelöffel Mehl verrühren und unter die Sauce heben. Die gehackte Petersilie darüber streuen. Mit Nockerln servieren. 6 Anstelle von Eierschwammerln können Sie natürlich auch Champignons

verwenden.

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