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Bandnudeln mit Entensauce

Kochen mit Bandnudeln (Symbolbild)
© congerdesign
Kochen mit Bandnudeln (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 15 minVorbereitungszeit:15 minKochzeit:1 h 0 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 28. Oktober 2021

Zutaten

  • 35 dag Entenbrust
  • 1 Karotte
  • 1 Stange Staudensellerie
  • 1 Zwiebel
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • 1 EL Paradeismark
  • Mehl
  • 1 dl Rotwein
  • 2 dl Hühnersuppe
  • 2 Paradeiser a. d. Dose
  • Olivenöl
  • 1 Zweig Rosmarin
  • 0,5 Bund Thymian
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle
  • 40 dag Bandnudeln
  • Parmesan im Ganzen

Zubereitung

  1. 1

    Karotte, Staudensellerie und Zwiebel klein würfeln, Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser klein schneiden. Von der Entenbrust die Haut
    entfernen.

  2. 2

    Das Fleisch in kleine Stücke schneiden und in Olivenöl anbraten. Gemüse, Zwiebel und Paradeismark dazugeben. Anrösten. Mit 1 TL Mehl stauben.

  3. 3

    Kurz durchrösten und mit Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen. Die Suppe dazugießen und die Paradeiser untermengen.

  4. 4

    Rosmarin und die Hälfte vom Thymian zu einem Sträußchen binden und dazu legen. Gegen Ende der Kochzeit entfernen.

  5. 5

    Die Sauce mindestens eine halbe Stunde bei wenig Hitze garen. Immer wieder Umrühren. Die restlichen Thymianblättchen von den Stängeln zupfen.

  6. 6

    Die Nudeln bissfest kochen. Mit der Entensauce vermengen. Die Thymianblättchen darüberstreuen. Anrichten und Parmesan darüber reiben.

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Dagobert Rezepte
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