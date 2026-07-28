Bandnudeln mit Entensauce

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 28. Oktober 2021

Zutaten 4 Portionen 35 dag Entenbrust

Entenbrust 1 Karotte

Karotte 1 Stange Staudensellerie

Stange Staudensellerie 1 Zwiebel

Zwiebel 2 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 1 EL Paradeismark

Paradeismark Mehl

1 dl Rotwein

Rotwein 2 dl Hühnersuppe 2 Paradeiser a. d. Dose

Paradeiser a. d. Dose Olivenöl

1 Zweig Rosmarin

Zweig Rosmarin 0,5 Bund Thymian

Thymian Salz

Pfeffer a. d. Mühle

40 dag Bandnudeln

Bandnudeln Parmesan im Ganzen

Zubereitung 1 Karotte, Staudensellerie und Zwiebel klein würfeln, Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser klein schneiden. Von der Entenbrust die Haut

entfernen. 2 Das Fleisch in kleine Stücke schneiden und in Olivenöl anbraten. Gemüse, Zwiebel und Paradeismark dazugeben. Anrösten. Mit 1 TL Mehl stauben. 3 Kurz durchrösten und mit Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen. Die Suppe dazugießen und die Paradeiser untermengen. 4 Rosmarin und die Hälfte vom Thymian zu einem Sträußchen binden und dazu legen. Gegen Ende der Kochzeit entfernen. 5 Die Sauce mindestens eine halbe Stunde bei wenig Hitze garen. Immer wieder Umrühren. Die restlichen Thymianblättchen von den Stängeln zupfen. 6 Die Nudeln bissfest kochen. Mit der Entensauce vermengen. Die Thymianblättchen darüberstreuen. Anrichten und Parmesan darüber reiben.

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