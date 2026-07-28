Bandnudeln mit Entensauce
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 28. Oktober 2021
Zutaten
- 35 dag Entenbrust
- 1 Karotte
- 1 Stange Staudensellerie
- 1 Zwiebel
- 2 Zehe/n Knoblauch
- 1 EL Paradeismark
- Mehl
- 1 dl Rotwein
- 2 dl Hühnersuppe
- 2 Paradeiser a. d. Dose
- Olivenöl
- 1 Zweig Rosmarin
- 0,5 Bund Thymian
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 40 dag Bandnudeln
- Parmesan im Ganzen
Zubereitung
- 1
Karotte, Staudensellerie und Zwiebel klein würfeln, Knoblauch fein hacken. Die Paradeiser klein schneiden. Von der Entenbrust die Haut
entfernen.
- 2
Das Fleisch in kleine Stücke schneiden und in Olivenöl anbraten. Gemüse, Zwiebel und Paradeismark dazugeben. Anrösten. Mit 1 TL Mehl stauben.
- 3
Kurz durchrösten und mit Rotwein ablöschen. Etwas einkochen lassen. Die Suppe dazugießen und die Paradeiser untermengen.
- 4
Rosmarin und die Hälfte vom Thymian zu einem Sträußchen binden und dazu legen. Gegen Ende der Kochzeit entfernen.
- 5
Die Sauce mindestens eine halbe Stunde bei wenig Hitze garen. Immer wieder Umrühren. Die restlichen Thymianblättchen von den Stängeln zupfen.
- 6
Die Nudeln bissfest kochen. Mit der Entensauce vermengen. Die Thymianblättchen darüberstreuen. Anrichten und Parmesan darüber reiben.
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