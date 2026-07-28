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Schweinskotelett auf Wildbretart

Schweinskotelett (Symbolbild)
© pixel1
Schweinskotelett (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 0 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. November 2021

Zutaten

  • 8 kleine Schweinskoteletts (ausgelöst, ca. 8 dag
  • 1 dl Rotwein
  • 1 dl Portwein
  • 1 dl Hühnersuppe
  • 1 dl Schlagrahm
  • Ribiselgelee
  • Öl
  • evtl. Butter
  • Dijon-Senf
  • 1 TL Wacholderbeeren
  • 1 TL Pimentkörner
  • 1 TL schwarze Pfefferkörner
  • 1 TL grobes Meersalz
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit Senf bestreichen. Im heißen Öl auf beiden Seiten kurz anbraten. Aus der Pfanne heben und mit der Hälfte vom Rotwein ablöschen. Kurz einkochen.

  2. 2

    Das Fleisch wieder in die Pfanne legen und für mindestens eine halbe Stunde ins 80 Grad heiße Backrohr schieben.

  3. 3

    Die Gewürze mit dem Salz im Mörser zerstoßen. In einer Pfanne ohne Fett leicht erhitzen. Mit dem restlichen Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.

  4. 4

    Portwein dazu gießen und kurz einkochen. Hühnersuppe und Schlagrahm dazu gießen. Aufkochen.

  5. 5

    Ca. 1 EL Gelee einrühren. Kochen lassen, bis die Sauce leicht sämig ist. Das Fleisch auf vorgewärmten Tellern anrichten.

  6. 6

    Den ausgetretenen Fleischsaft unter die Sauce rühren und mit wenig eiskalter Butter montieren. Über das Fleisch träufeln.

  7. 7

    Rotkraut und Erdäpfellaibchen dazu servieren.

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Dagobert Rezepte
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