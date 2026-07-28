Schweinskotelett auf Wildbretart
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. November 2021
Zutaten
- 8 kleine Schweinskoteletts (ausgelöst, ca. 8 dag
- 1 dl Rotwein
- 1 dl Portwein
- 1 dl Hühnersuppe
- 1 dl Schlagrahm
- Ribiselgelee
- Öl
- evtl. Butter
- Dijon-Senf
- 1 TL Wacholderbeeren
- 1 TL Pimentkörner
- 1 TL schwarze Pfefferkörner
- 1 TL grobes Meersalz
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit Senf bestreichen. Im heißen Öl auf beiden Seiten kurz anbraten. Aus der Pfanne heben und mit der Hälfte vom Rotwein ablöschen. Kurz einkochen.
- 2
Das Fleisch wieder in die Pfanne legen und für mindestens eine halbe Stunde ins 80 Grad heiße Backrohr schieben.
- 3
Die Gewürze mit dem Salz im Mörser zerstoßen. In einer Pfanne ohne Fett leicht erhitzen. Mit dem restlichen Rotwein ablöschen. Einkochen lassen.
- 4
Portwein dazu gießen und kurz einkochen. Hühnersuppe und Schlagrahm dazu gießen. Aufkochen.
- 5
Ca. 1 EL Gelee einrühren. Kochen lassen, bis die Sauce leicht sämig ist. Das Fleisch auf vorgewärmten Tellern anrichten.
- 6
Den ausgetretenen Fleischsaft unter die Sauce rühren und mit wenig eiskalter Butter montieren. Über das Fleisch träufeln.
- 7
Rotkraut und Erdäpfellaibchen dazu servieren.
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