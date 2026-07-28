Schweinskotelett auf Wildbretart

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. November 2021

Zutaten 4 Portionen 8 kleine Schweinskoteletts (ausgelöst, ca. 8 dag

kleine Schweinskoteletts (ausgelöst, ca. 8 dag 1 dl Rotwein

Rotwein 1 dl Portwein

Portwein 1 dl Hühnersuppe

Hühnersuppe 1 dl Schlagrahm

Schlagrahm Ribiselgelee

Öl

evtl. Butter Dijon-Senf

1 TL Wacholderbeeren

Wacholderbeeren 1 TL Pimentkörner

Pimentkörner 1 TL schwarze Pfefferkörner

schwarze Pfefferkörner 1 TL grobes Meersalz

grobes Meersalz Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Das Fleisch salzen und pfeffern. Mit Senf bestreichen. Im heißen Öl auf beiden Seiten kurz anbraten. Aus der Pfanne heben und mit der Hälfte vom Rotwein ablöschen. Kurz einkochen. 2 Das Fleisch wieder in die Pfanne legen und für mindestens eine halbe Stunde ins 80 Grad heiße Backrohr schieben. 3 Die Gewürze mit dem Salz im Mörser zerstoßen. In einer Pfanne ohne Fett leicht erhitzen. Mit dem restlichen Rotwein ablöschen. Einkochen lassen. 4 Portwein dazu gießen und kurz einkochen. Hühnersuppe und Schlagrahm dazu gießen. Aufkochen. 5 Ca. 1 EL Gelee einrühren. Kochen lassen, bis die Sauce leicht sämig ist. Das Fleisch auf vorgewärmten Tellern anrichten. 6 Den ausgetretenen Fleischsaft unter die Sauce rühren und mit wenig eiskalter Butter montieren. Über das Fleisch träufeln. 7 Rotkraut und Erdäpfellaibchen dazu servieren.

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