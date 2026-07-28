Fischsulz
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 12. November 2021
Zutaten
- 20 dag Zanderfilet
- 10 dag Forellenfilet geräuchert
- 10 dag geputztes Wurzelwerk
- 333 Schuss Gemüse- bzw. Fischfond
- 4 Blatt weiße Gelatine
- 1 Bund Petersilie
- milder Weißweinessig
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Eine Terrinenform mit Klarsichtfolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.
- 2
Das Wurzelwerk in kleine Würfel schneiden. Im Gemüse- bzw.
Fischfond weich kochen. Aus dem Fond heben.
- 3
Das Zanderfilet in Streifen schneiden und im noch heißen Fond ungefähr fünf Minuten ziehen lassen. Aus dem Fond heben.
- 4
Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im etwas abgekühlten Fond auflösen. Mit Salz, Pfeffer und Essig herzhaft abschmecken.
- 5
Einige Petersilienblätter in die Terrinenform geben und mit etwas Fond beträufeln. Im Kühlschrank abkühlen lassen.
- 6
Das Forellenfilet in Stücke schneiden. Abwechselnd mit dem Zander, dem Wurzelwerk und der grob gehackten Petersilie in die Terrine schichten. Immer wieder mit Flüssigkeit beträufeln. Mit Folie bedecken.
- 7
Über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. Die Sulz aus der Form stürzen und mit einem elektrischen Messer vorsichtig in Scheiben schneiden.
Mit Vogerlsalat als Vorspeise servieren.
Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:
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