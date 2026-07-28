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Fischsulz

Angerichtetes Sulz (Symbolbild)
© Andy333
Angerichtetes Sulz (Symbolbild)
Gesamtzeit:30 minVorbereitungszeit:5 minKochzeit:20 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 12. November 2021

Zutaten

  • 20 dag Zanderfilet
  • 10 dag Forellenfilet geräuchert
  • 10 dag geputztes Wurzelwerk
  • 333 Schuss Gemüse- bzw. Fischfond
  • 4 Blatt weiße Gelatine
  • 1 Bund Petersilie
  • milder Weißweinessig
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Eine Terrinenform mit Klarsichtfolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.

  2. 2

    Das Wurzelwerk in kleine Würfel schneiden. Im Gemüse- bzw.
    Fischfond weich kochen. Aus dem Fond heben.

  3. 3

    Das Zanderfilet in Streifen schneiden und im noch heißen Fond ungefähr fünf Minuten ziehen lassen. Aus dem Fond heben.

  4. 4

    Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im etwas abgekühlten Fond auflösen. Mit Salz, Pfeffer und Essig herzhaft abschmecken.

  5. 5

    Einige Petersilienblätter in die Terrinenform geben und mit etwas Fond beträufeln. Im Kühlschrank abkühlen lassen.

  6. 6

    Das Forellenfilet in Stücke schneiden. Abwechselnd mit dem Zander, dem Wurzelwerk und der grob gehackten Petersilie in die Terrine schichten. Immer wieder mit Flüssigkeit beträufeln. Mit Folie bedecken.

  7. 7

    Über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. Die Sulz aus der Form stürzen und mit einem elektrischen Messer vorsichtig in Scheiben schneiden.
    Mit Vogerlsalat als Vorspeise servieren.

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert Rezepte
© Spencer Davis
Dagobert Rezepte