1 Eine Terrinenform mit Klarsichtfolie auslegen. In den Kühlschrank stellen.

2 Das Wurzelwerk in kleine Würfel schneiden. Im Gemüse- bzw.

Fischfond weich kochen. Aus dem Fond heben.

3 Das Zanderfilet in Streifen schneiden und im noch heißen Fond ungefähr fünf Minuten ziehen lassen. Aus dem Fond heben.

4 Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrücken und im etwas abgekühlten Fond auflösen. Mit Salz, Pfeffer und Essig herzhaft abschmecken.

5 Einige Petersilienblätter in die Terrinenform geben und mit etwas Fond beträufeln. Im Kühlschrank abkühlen lassen.

6 Das Forellenfilet in Stücke schneiden. Abwechselnd mit dem Zander, dem Wurzelwerk und der grob gehackten Petersilie in die Terrine schichten. Immer wieder mit Flüssigkeit beträufeln. Mit Folie bedecken.