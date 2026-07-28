Ravioli mit Fasanen-Fülle

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 13. November 2021

Zutaten für den Teig 4 Portionen 20 dag Mehl

Mehl 10 dag Hartweizengrieß

Hartweizengrieß 2 Eier 1 Dotter

Dotter Salz

Zutaten für die Fülle 4 Portionen 1 Fasan (ca. 90 dag)

Fasan (ca. 90 dag) 10 dag Schinkenspeck

Schinkenspeck 10 dag Schalotten

Schalotten Butter

2 Bund Petersilie 2 Eier

Eier 6 dag Semmelbrösel

Semmelbrösel Salz

weißer Pfeffer a. d. Mühle

Muskatnuss

Zubereitung 1 Aus den Teigzutaten (evtl. noch etwas Wasser dazugeben) einen Nudelteig kneten. Rasten lassen. 2 Das Fleisch von den Knochen lösen. Durch die Fleischmaschine (grobe Scheibe) drehen. 5 dag Speck und Schalotten klein schneiden. Glasig dünsten. 3 Die Hälfte der gehackten Petersilie, Fleisch, Semmelbrösel und 2 Eier untermengen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 4 Den Teig mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen. Rechtecke ausschneiden. Die Fülle daraufsetzen. Den Teigrand mit Wasser bestreichen. Die Rechtecke zusammenklappen.

Den Rand festdrücken. 5 Die Ravioli in kochendes Salzwasser legen. 4 Minuten kochen lassen. 6 Butter zerlassen. Den restlichen Speck klein schneiden und mit der restlichen Petersilie in der Butter anrösten.

Mit den Ravioli anrichten.

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