Martinigansl

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 9. November 2021

Zutaten 4 Portionen 1 Gans, ca. 4 kg schwer

Gans, ca. 4 kg schwer 0,75 kg Maroni

Maroni 1 Zitrone

Zitrone Zucker

0,5 kg säuerliche Äpfel 125 ml Bier

Bier Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Butter

Zubereitung 1 Die Maroni einritzen und im heißen Rohr bzw. in einem Maronibräter rösten. Schälen. Sie können auch essfertige Kastanien aus dem Packerl verwenden. 2 Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen, in Spalten schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. 3 2 EL Butter erhitzen. Äpfel und Maroni dazugeben, mit 1 EL Zucker bestreuen. 0,125 l Wasser dazu gießen. Kurz dünsten. 4 Die Gans innen und außen mit Salz und Pfeffer einreiben. Mit der Äpfel-Maroni-Mischung füllen. Die Öffnungen schließen. Mit der Brustseite nach unten in einen großen Bräter setzen. Mit etwa 3/4 l kochendem Wasser untergießen. Ins 200 Grad heiße Rohr schieben. Nach einer Stunde die Gans wenden. Mehrmals mit einer Gabel einstechen, damit das Fett besser ausrinnen kann. Immer wieder mit dem Bratensaft begießen. 5 Nach gut zweieinhalb Stunden Bratzeit die Gans mit Bier bepinseln. Die Hitze etwas erhöhen und eine weitere Viertelstunde braten. Zur Vorsicht noch die Garprobe machen. 6 Den Bratensaft entfetten und einkochen lassen.

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