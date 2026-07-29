3D-Druck ermöglicht eine völlig neue Generation an Instrumenten für Operationen. M&H in Ilz will davon profitieren und baut wichtige Komponenten für HNO-Instrumente eines Wiener Traditionsbetriebs.

In den vergangenen Jahren hat M&H mehr als zehn Millionen Euro in den Maschinenpark investiert

Dass 3D-Druck in der Medizin an Bedeutung gewinnt, ist längst kein Geheimnis mehr. In der Augenheilkunde, etwa bei der Brillenherstellung, hat sich die Produktionsvariante gut etabliert und ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen. In Summe, so glaubt es zumindest das Marktforschungsinstitut Research And Markets, wird der Markt für 3D-gedruckte medizinische Geräte bis Ende des Jahres eine Größenordnung von knapp fünf Milliarden US-Dollar erreicht haben. Mit Blick auf das jährliche Wachstum prognostizieren die Forscherinnen und Forscher vorerst eine Rate von 24,5 Prozent.

Davon profitieren will auch ein steirisches Unternehmen, nämlich der 3D-Druck-Spezialist M&H aus dem oststeirischen Ilz. Dieser zog einen Auftrag des renommierten Wiener Medizintechnikunternehmens Carl Reiner an Land. Im 3D-Metalldrucker fertigt M&H fortan Schlüsselkomponenten für Operationsinstrumente, die später im Bereich von Hals, Nase und Ohren (HNO) eingesetzt werden.

1 / 2 Das neu entwickelte Jet-Endoskop wird über den Mund in die Atemwege eingeführt. Es ermöglicht gleichzeitig den Zugang zum Operationsgebiet und die Beatmung des Patienten © Carl Reiner

Die neue Generation an Instrumenten entwickelte Carl Reiner wiederum, damit diese „besser zur Anatomie der Patienten passen“. Bis dato wurden die OP-Instrumente meist in wenigen Standardgrößen hergestellt. Was wirtschaftlich durchaus sinnvoll sein mag, operationstechnisch aber oft Herausforderungen mit sich bringt. Besonders deutlich zeigt sich das bei sogenannten Jet-Endoskopen, also bei Instrumenten, die nicht nur den sicheren Zugang zu Atemwegen ermöglichen, sondern zugleich auch die Beatmung übernehmen. Passen Größe und Form nicht zur Anatomie des Patienten, kann aus dem Routineeingriff schnell eine komplizierte Operation werden.

Carl Reiner arbeitet deswegen an einer neuen Generation, die mehr Varianten, feinere Abstufungen und eine höhere Flexibilität ermöglicht. „Das reduziert Belastungen während des Eingriffs und erhöht die Sicherheit“, sagt Dominic Lirsch, Geschäftsführer von Carl Reiner.

1 / 2 M&H-Gründer und -Chef Patrick Herzig © Lueflight

Möglich macht diese Variabilität wiederum 3D-Druck aus der Oststeiermark. „Neue oder selten benötigte Größen bedeuteten bislang hohe Werkzeugkosten – und lange Entwicklungszeiten. Durch den 3D-Metalldruck fällt diese Hürde weg“, erklärt M&H-Chef Patrick Herzig, der sein Unternehmen „europaweit als Spezialist für hochkomplexe Anwendungen“ positionieren will.

Neue Geometrien

Mit den Rohren entstehen etwa die Herzstücke der neuen Jet-Endoskope in Ilz, als Material kommt Titan zum Einsatz. Auch Bauteile des Bronchoskops – ein Schlauch zur Untersuchung von Luftröhre und Bronchien – werden von M&H additiv gefertigt. „Per 3D-Metalldruck lassen sich Geometrien umsetzen, die konventionell nicht möglich sind – insbesondere innenliegende Kanäle ohne zusätzliche Verbindungselemente“, sagt Herzig. Im Herbst soll die neue Generation der OP-Instrumente präsentiert werden, schon für September ist auch die internationale Markteinführung geplant.

Für M&H ist der Auftrag ein weiteres Zeugnis der Expansion. Dafür nahm das Unternehmen auch einiges Geld in die Hand. Wie berichtet, summierten sich die Investitionen zuletzt auf zehn Millionen Euro.