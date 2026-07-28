Rohnen-Risotto
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 8. November 2021
Zutaten
- 20 dag Rohnen (roh)
- 2 Schalotten
- Öl
- 30 dag Risottoreis
- 1 Schuss Gemüsesuppe
- 1 Glas Weißwein
- Parmesan im Ganzen
- Butter
- Schlagrahm
- Kren
- Salz
- weißer Pfeffer a. d. Mühle
- 20 Scheibe/n Blutwurst (à 2 cm dick)
- 2 Eier
- Mehl
- Semmelbrösel
Zubereitung
- 1
Die Rohnen schälen und grob reiben. Die Schalotten fein hacken.
- 2
Die Suppe erhitzen. Die Schalotten in etwas Öl anschwitzen. Die Rohnen dazugeben und kurz mitdünsten. Nun noch den Reis untermengen. Gut verrühren und mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen.
- 3
Mit etwas heißer Suppe aufgießen. Wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Rühren nicht vergessen.
(Tipp: Durch das ständige Rühren verliert der Risottoreis Stärke, die sich mit der Flüssigkeit verbindet und den Risotto sämig werden lässt.)
- 4
Während der Risotto kocht, die Blutwurstradln panieren und in reichlich Öl knusprig backen.
- 5
Etwa 2 bis 3 EL Parmesan reiben und mit einigen kleinen Butterstücken unter den Risotto mengen. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken.
- 6
Kurz vor dem Servieren 2 bis 3 EL geschlagenes Obers unter den Risotto ziehen und gerissenen Kren darüberstreuen. Mit den Blutwurstradln anrichten.
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