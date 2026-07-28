Rohnen-Risotto

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 8. November 2021

Zutaten 4 Portionen 20 dag Rohnen (roh)

Rohnen (roh) 2 Schalotten

Schalotten Öl

30 dag Risottoreis

Risottoreis 1 Schuss Gemüsesuppe

Gemüsesuppe 1 Glas Weißwein

Glas Weißwein Parmesan im Ganzen

Butter Schlagrahm

Kren

Salz

weißer Pfeffer a. d. Mühle

20 Scheibe/n Blutwurst (à 2 cm dick)

Blutwurst (à 2 cm dick) 2 Eier

Eier Mehl

Semmelbrösel

Zubereitung 1 Die Rohnen schälen und grob reiben. Die Schalotten fein hacken. 2 Die Suppe erhitzen. Die Schalotten in etwas Öl anschwitzen. Die Rohnen dazugeben und kurz mitdünsten. Nun noch den Reis untermengen. Gut verrühren und mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen. 3 Mit etwas heißer Suppe aufgießen. Wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Rühren nicht vergessen.

(Tipp: Durch das ständige Rühren verliert der Risottoreis Stärke, die sich mit der Flüssigkeit verbindet und den Risotto sämig werden lässt.) 4 Während der Risotto kocht, die Blutwurstradln panieren und in reichlich Öl knusprig backen. 5 Etwa 2 bis 3 EL Parmesan reiben und mit einigen kleinen Butterstücken unter den Risotto mengen. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken. 6 Kurz vor dem Servieren 2 bis 3 EL geschlagenes Obers unter den Risotto ziehen und gerissenen Kren darüberstreuen. Mit den Blutwurstradln anrichten.

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