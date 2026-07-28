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Rohnen-Risotto

Risotto mit roten Rüben (Symbolbild)
© Pixabay
Risotto mit roten Rüben (Symbolbild)
Gesamtzeit:45 minVorbereitungszeit:5 minKochzeit:40 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 8. November 2021

Zutaten

  • 20 dag Rohnen (roh)
  • 2 Schalotten
  • Öl
  • 30 dag Risottoreis
  • 1 Schuss Gemüsesuppe
  • 1 Glas Weißwein
  • Parmesan im Ganzen
  • Butter
  • Schlagrahm
  • Kren
  • Salz
  • weißer Pfeffer a. d. Mühle
  • 20 Scheibe/n Blutwurst (à 2 cm dick)
  • 2 Eier
  • Mehl
  • Semmelbrösel

Zubereitung

  1. 1

    Die Rohnen schälen und grob reiben. Die Schalotten fein hacken.

  2. 2

    Die Suppe erhitzen. Die Schalotten in etwas Öl anschwitzen. Die Rohnen dazugeben und kurz mitdünsten. Nun noch den Reis untermengen. Gut verrühren und mit Weißwein ablöschen. Einkochen lassen.

  3. 3

    Mit etwas heißer Suppe aufgießen. Wieder einkochen lassen. Wiederholen, bis der Reis bissfest, aber nicht zu trocken ist. Rühren nicht vergessen.
    (Tipp: Durch das ständige Rühren verliert der Risottoreis Stärke, die sich mit der Flüssigkeit verbindet und den Risotto sämig werden lässt.)

  4. 4

    Während der Risotto kocht, die Blutwurstradln panieren und in reichlich Öl knusprig backen.

  5. 5

    Etwa 2 bis 3 EL Parmesan reiben und mit einigen kleinen Butterstücken unter den Risotto mengen. Mit Salz und weißem Pfeffer abschmecken.

  6. 6

    Kurz vor dem Servieren 2 bis 3 EL geschlagenes Obers unter den Risotto ziehen und gerissenen Kren darüberstreuen. Mit den Blutwurstradln anrichten.

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