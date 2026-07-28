Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 6. November 2021

Ganslsuppe

Zutaten 4 Portionen Gänseklein von einer Gans

1 Bund Wurzelwerk

Wurzelwerk Pfefferkörner

1 EL Gänseschmalz

Gänseschmalz 1 EL glattes Mehl

glattes Mehl 2 dl Obers

Obers Salz

Pfeffer Muskatnuss

1 Bund Petersilie

Petersilie 1 Ei

Ei 1 Dotter

Dotter 5 dag Erbsen tiefgekühlt

Erbsen tiefgekühlt 20 dag Semmelbrösel

Semmelbrösel 125 ml Milch

Milch 10 dag Butter

Zubereitung 1 Gänseklein mit dem grob gehackten Wurzelwerk und 1 TL Pfefferkörnern in 1 l kaltem Wasser aufsetzen und weich kochen. Abseihen. 2 Gänseschmalz erhitzen. Das Mehl darin farblos anschwitzen. Mit Suppe und Obers aufgießen und zehn Minuten leicht köcheln lassen. 3 Die Erbsen in wenig Salzwasser weichkochen. Gänsefleisch von Haut und Knochen lösen. Fleisch und Wurzelwerk klein schneiden. Erbsen, Wurzelwerk und Fleisch in die Suppe geben, mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer würzen und gehackte Petersilie darüberstreuen. 4 Für Bröselknödel die Brösel ca. 20 Minuten in der Milch ziehen lassen. Die zimmerwarme Butter schaumig rühren. Ei und Eidotter verschlagen und nach und nach unter die Butter rühren. Die Bröselmasse und etwas gehackte Petersilie unter den Abtrieb rühren. Würzen und eine halbe Stunde kühl stellen. 5 Mit nassen Händen kleine Knödel formen und in siedendem Salzwasser ca. zehn Minuten köcheln lassen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte