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Specknockerln

Specknockerln (Symbolbild)
© Hans
Specknockerln (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 h 10 minKochzeit:40 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. November 2021

Zutaten

  • 30 dag griffiges Mehl
  • 4 Eier
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle
  • 5 dag  Schinkenspeck, aufgeschnitten
  • 1 Bund Petersilie
  • Butter
  • 1 Zwiebel
  • Öl

Zubereitung

  1. 1

    Den Speck sehr fein schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett glasig braten. Die feingehackte Petersilie untermengen und auskühlen lassen.

  2. 2

    Mehl und Salz in eine Schüssel geben. In die Mitte eine Mulde drücken und die Eier in die Mulde geben. Mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig abschlagen.

  3. 3

    Speck und Petersilie untermengen. Nur wenn der Teig zu fest ist, noch etwas Milch unter den Teig mengen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.

  4. 4

    Mit einem Teelöffel eine Portion Teig abstechen. Mithilfe eines zweiten Löffels zu einem Nockerl formen. In siedendes Salzwasser legen und garen lassen, bis die Nockerln an die Oberfläche steigen.
    (Tipp: Die Löffel immer wieder in heißes Wasser tauchen, damit der Teig nicht festklebt).

  5. 5

    Die Nockerln abseihen und mit heißem Wasser abschwemmen. Abtropfen lassen.

  6. 6

    Die Zwiebel in Streifen schneiden. In Öl knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und salzen.

  7. 7

    Die Nockerln in etwas Butter anrösten. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Zwiebeln darüberstreuen.
    Salat dazu servieren.

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Dagobert Rezepte
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