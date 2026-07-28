Specknockerln

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. November 2021

Zutaten 2 Portionen 30 dag griffiges Mehl

griffiges Mehl 4 Eier

Eier Salz

Pfeffer a. d. Mühle

5 dag Schinkenspeck, aufgeschnitten 1 Bund Petersilie

Petersilie Butter

1 Zwiebel

Zwiebel Öl

Zubereitung 1 Den Speck sehr fein schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett glasig braten. Die feingehackte Petersilie untermengen und auskühlen lassen. 2 Mehl und Salz in eine Schüssel geben. In die Mitte eine Mulde drücken und die Eier in die Mulde geben. Mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig abschlagen. 3 Speck und Petersilie untermengen. Nur wenn der Teig zu fest ist, noch etwas Milch unter den Teig mengen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen. 4 Mit einem Teelöffel eine Portion Teig abstechen. Mithilfe eines zweiten Löffels zu einem Nockerl formen. In siedendes Salzwasser legen und garen lassen, bis die Nockerln an die Oberfläche steigen.

(Tipp: Die Löffel immer wieder in heißes Wasser tauchen, damit der Teig nicht festklebt). 5 Die Nockerln abseihen und mit heißem Wasser abschwemmen. Abtropfen lassen. 6 Die Zwiebel in Streifen schneiden. In Öl knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und salzen. 7 Die Nockerln in etwas Butter anrösten. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Zwiebeln darüberstreuen.

Salat dazu servieren.

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