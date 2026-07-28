Specknockerln
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 4. November 2021
Zutaten
- 30 dag griffiges Mehl
- 4 Eier
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- 5 dag Schinkenspeck, aufgeschnitten
- 1 Bund Petersilie
- Butter
- 1 Zwiebel
- Öl
Zubereitung
- 1
Den Speck sehr fein schneiden. In einer beschichteten Pfanne ohne Fett glasig braten. Die feingehackte Petersilie untermengen und auskühlen lassen.
- 2
Mehl und Salz in eine Schüssel geben. In die Mitte eine Mulde drücken und die Eier in die Mulde geben. Mit einem Kochlöffel zu einem glatten Teig abschlagen.
- 3
Speck und Petersilie untermengen. Nur wenn der Teig zu fest ist, noch etwas Milch unter den Teig mengen. Zugedeckt eine halbe Stunde rasten lassen.
- 4
Mit einem Teelöffel eine Portion Teig abstechen. Mithilfe eines zweiten Löffels zu einem Nockerl formen. In siedendes Salzwasser legen und garen lassen, bis die Nockerln an die Oberfläche steigen.
(Tipp: Die Löffel immer wieder in heißes Wasser tauchen, damit der Teig nicht festklebt).
- 5
Die Nockerln abseihen und mit heißem Wasser abschwemmen. Abtropfen lassen.
- 6
Die Zwiebel in Streifen schneiden. In Öl knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen lassen und salzen.
- 7
Die Nockerln in etwas Butter anrösten. Auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Zwiebeln darüberstreuen.
Salat dazu servieren.
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