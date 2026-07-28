Spar: Jedes fünfte Eigenmarken-Eis kommt aus der Steiermark

Valentino in Deutschlandsberg wuchs über die Jahre zu einem der wichtigsten Speiseeisproduzenten Österreichs heran.

19 Eis-Produkte stellt Valentino für Spar her

Eishochburg Deutschlandsberg: 19 Eis-Produkte sind es, die Valentino heuer in der Weststeiermark für den Lebensmittelhändler Spar herstellt. Damit kommt „jeder fünfte Eis-Artikel“ der Spar-Eigenmarke aus Deutschlandsberg, wie es vonseiten des Händlers heißt. Zudem entwickelte Valentino noch acht Produktinnovationen, etwa „Street Style Creamy Mango“ oder „Eissalon Lemon Cookie“.

Geschäftsführerin Marion Halbauer formte Valentino gemeinsam mit ihrer Familie damit zu einem der bedeutendsten Speiseeishersteller des Landes.

In Summe umfasst das Eissortiment von Spar übrigens laut Angaben des Konzerns mittlerweile mehr als 90 Artikel. „Fast die Hälfte“, so Spar, stamme von „kleinen Manufakturen“ aus Österreich. Für das „Bauernhof Eis“ etwa zeichnet die Familie Pobaschnig aus Krappel am Krappfeld in Kärnten verantwortlich.