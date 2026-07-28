Sauerkrauttopf

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 3. November 2021

Zutaten 4 Portionen 4 Scheibe/n gekochtes Selchfleisch

gekochtes Selchfleisch 1 kg Sauerkraut

Sauerkraut 1 Zwiebel

Zwiebel 1 säuerlicher Apfel

säuerlicher Apfel Schmalz

2 dl Weißwein Rindsuppe

2 TL Wacholderkörner

Wacholderkörner 1 TL Pimentkörner

Pimentkörner 1 TL Pfefferkörner

Pfefferkörner Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Die Zwiebel hacken und in Schmalz in einem breiten Topf andünsten. Das Sauerkraut dazugeben und andünsten. 2 Mit Wein ablöschen. Den Apfel darüberreiben und unter das Kraut mengen.

(Tipp: Wer Alkohol vermeiden möchte, kann auch mit Suppe aufgießen). 3 Wacholder, Piment und Pfefferkörner in einen Teefilter oder ein kleines Leinensäckchen geben. Mit Küchengarn zubinden. In den Topf zum Kraut geben. So viel Suppe dazugießen, dass das Kraut nicht ganz bedeckt ist. 4 Wer das Kraut sämig mag, reibt noch einen großen Erdapfel über das Kraut und verrührt das Ganze gut. (Man kann natürlich auch das Kraut mit etwas Mehl binden.) Eine knappe Stunde bei milder Hitze garen. 5 Das Gewürzsäckchen entfernen. Das Geselchte ca. eine Viertelstunde vor Ende der Garzeit nebeneinander auf das Kraut legen. Wer will, kann anstelle von Fleisch auch gekochte Selchwürsteln und/oder Bauchfleisch eine Viertelstunde mit dem Kraut mitgaren.

Das Selcharoma gibt dem Kraut die besondere Würze.

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