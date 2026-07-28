Waldbrände: Wann können Urlauber kostenlos stornieren?

In Frankreich, Spanien und Italien wüten derzeit schwere Waldbrände, die Hunderttausende zur Evakuierung zwingen. Die anhaltende Hitze und Trockenheit in Europa erhöhen aber überall die Waldbrandgefahr und können geplante Reisen erheblich beeinträchtigen. ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema.

Wir haben einen Pauschalurlaub in einer Region gebucht, die von den Waldbränden gefährdet ist. Welche Regelungen gelten in so einem Fall? „Für Pauschalreisende gilt grundsätzlich: Ist die Durchführung der Reise oder die Anreise durch unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände – beispielsweise Naturkatastrophen wie Waldbrände – erheblich beeinträchtigt oder unmöglich, ist ein kostenfreier Rücktritt möglich“, sagt Pronebner. „Dies gilt auch ohne offizielle Reisewarnung des Außenministeriums.“

Gilt das auch, wenn der Reisetermin erst in ein paar Wochen ist? Bei dieser Regelung ist der Zeitpunkt der Reise entscheidend: „Startet der Urlaub erst in zwei Wochen, sollten Reisende die Lage beobachten.“ Besteht in zwei Wochen keine Gefahr durch Waldbrände in der Region mehr, kann man in den meisten Fällen auch die Reise antreten.

Die Reise geht zwar in eine andere Region – aber dennoch nach Frankreich. Damit die Regelung greift, muss eine örtliche Nähe gegeben sein. „Besteht die Brandgefahr nicht unmittelbar am gebuchten Ort und gibt es am Urlaubsort auch sonst keine Einschränkungen oder Beeinträchtigungen, wie etwa starke Rauchentwicklung, Straßensperren oder ähnliches, ist kein Rücktritt möglich“, präzisiert die Juristin des Mobilitätsclubs. Bei Einschränkungen im Reiseverlauf, wie der Sperre von Sehenswürdigkeiten, kann eine Preisminderung in Frage kommen.

Und was gilt, wenn man die Reise individuell gebucht hat? Bei Individualreisen ist ein kostenfreier Rücktritt vom Flug meist nur möglich, wenn das Flughafengelände direkt betroffen ist. Ob eine Unterkunft storniert werden kann, hängt vom nationalen Recht oder Kulanzlösungen ab. Ein Rücktritt ohne Stornokosten ist aber grundsätzlich möglich, wenn die Unterkunft direkt betroffen ist oder wenn Gefahr in unmittelbarer Nähe droht.