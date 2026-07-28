Gerstlsuppe

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 2. November 2021

Zutaten 2 Portionen 1,5 l Rindsuppe

Rindsuppe 8 dag Zwiebeln

Zwiebeln 1 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 15 dag Sellerie

Sellerie 15 dag Karotten

Karotten 15 dag Pastinaken 5 dag Räucherspeck

Räucherspeck 12 dag Rollgerste

Rollgerste Öl

0,5 Bund Petersilie

Petersilie 0,5 Bund Schnittlauch

Zubereitung 1 Die Zwiebeln und den Knoblauch fein hacken. Das Gemüse klein würfeln.

(Tipp: Wenn Sie keine Pastinaken bekommen, ersatzweise Petersilwurzel verwenden.) 2 Etwas Öl erhitzen. Speck (im Ganzen), Zwiebeln und Knoblauch darin anschwitzen. Das Gemüse dazugeben und ohne dass es Farbeannimmt, andünsten. 3 Die Rollgerste dazugeben und gut mit dem Gemüse vermengen. Mit Suppe aufgießen. Etwa eine halbe Stunde nicht zugedeckt kochen lassen. 4 Den Speck aus der Suppe nehmen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fein gehackte Petersilie und klein geschnittenen Schnittlauch darüber- streuen. 5 Anstelle von Rindsuppe können Sie auch Selchsuppe verwenden. Dann benötigt man allerdings keinen Speck mehr, da ja die Selchsuppe für den Räuchergeschmack sorgt.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte