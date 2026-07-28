Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 30. Oktober 2021

Apfel-Beignets

Für 4 Personen.

Die Zutaten sind für Dessertportionen berechnet.

Zutaten 4 Portionen 8 dag Mehl

Mehl 1 Messerspitze Backpulver

Backpulver 1 Ei

Ei 125 ml Milch

Milch 1 Prise Salz

Salz 1 TL Zucker 1 Vanilleschote

Vanilleschote 4 Äpfel (Cox Orange), á 15 bis 20 dag

Äpfel (Cox Orange), á 15 bis 20 dag Zimt

Staubzucker

Backfett

Zubereitung 1 Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark auskratzen. Mehl, Backpulver, Ei, Milch, Vanillemark, Salz und Zucker zu einem flüssigen Teig verrühren. 2 Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Die Früchte in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. 3 Das Öl erhitzen. Sobald ein ins Öl getauchter Holzlöffel kleine Bläschen bildet, hat es die richtige Temperatur. 4 Die Apfelscheiben in den Teig tauchen und portionsweise im heißen Öl herausbacken. Die Beignets auf Küchenpapier abtropfen lassen. 5 Zimt und Staubzucker vermischen. Vanillesauce oder Mostschaum auf vier Teller verteilen. Die Beignets daraufsetzen und mit Zimtzucker bestreuen. 6 Für den Mostschaum zwei Dotter mit 1/16 l Most, 1 bis 2 EL Zucker und einer Prise Salz in einem Schneekessel gut verrühren. Mit dem Schneebesen über Dunst cremig aufschlagen. Sofort servieren.

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