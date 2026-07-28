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Apfel-Beignets

Apfel-Beignets (Symbolbild)
© RitaE
Apfel-Beignets (Symbolbild)
Gesamtzeit:25 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 30. Oktober 2021

Apfel-Beignets

Für 4 Personen.
Die Zutaten sind für Dessertportionen berechnet.

Zutaten

  • 8 dag Mehl
  • 1 Messerspitze Backpulver
  • 1 Ei
  • 125 ml Milch
  • 1 Prise Salz
  • 1 TL Zucker
  • 1 Vanilleschote
  • 4 Äpfel (Cox Orange), á 15 bis 20 dag
  • Zimt
  • Staubzucker
  • Backfett

Zubereitung

  1. 1

    Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark auskratzen. Mehl, Backpulver, Ei, Milch, Vanillemark, Salz und Zucker zu einem flüssigen Teig verrühren.

  2. 2

    Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Die Früchte in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden.

  3. 3

    Das Öl erhitzen. Sobald ein ins Öl getauchter Holzlöffel kleine Bläschen bildet, hat es die richtige Temperatur.

  4. 4

    Die Apfelscheiben in den Teig tauchen und portionsweise im heißen Öl herausbacken. Die Beignets auf Küchenpapier abtropfen lassen.

  5. 5

    Zimt und Staubzucker vermischen. Vanillesauce oder Mostschaum auf vier Teller verteilen. Die Beignets daraufsetzen und mit Zimtzucker bestreuen.

  6. 6

    Für den Mostschaum zwei Dotter mit 1/16 l Most, 1 bis 2 EL Zucker und einer Prise Salz in einem Schneekessel gut verrühren. Mit dem Schneebesen über Dunst cremig aufschlagen. Sofort servieren.

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Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Dagobert Rezepte
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