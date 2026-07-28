Apfel-Beignets
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 30. Oktober 2021
Apfel-Beignets
Für 4 Personen.
Die Zutaten sind für Dessertportionen berechnet.
Zutaten
- 8 dag Mehl
- 1 Messerspitze Backpulver
- 1 Ei
- 125 ml Milch
- 1 Prise Salz
- 1 TL Zucker
- 1 Vanilleschote
- 4 Äpfel (Cox Orange), á 15 bis 20 dag
- Zimt
- Staubzucker
- Backfett
Zubereitung
- 1
Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark auskratzen. Mehl, Backpulver, Ei, Milch, Vanillemark, Salz und Zucker zu einem flüssigen Teig verrühren.
- 2
Die Äpfel schälen und das Kerngehäuse ausstechen. Die Früchte in etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden.
- 3
Das Öl erhitzen. Sobald ein ins Öl getauchter Holzlöffel kleine Bläschen bildet, hat es die richtige Temperatur.
- 4
Die Apfelscheiben in den Teig tauchen und portionsweise im heißen Öl herausbacken. Die Beignets auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- 5
Zimt und Staubzucker vermischen. Vanillesauce oder Mostschaum auf vier Teller verteilen. Die Beignets daraufsetzen und mit Zimtzucker bestreuen.
- 6
Für den Mostschaum zwei Dotter mit 1/16 l Most, 1 bis 2 EL Zucker und einer Prise Salz in einem Schneekessel gut verrühren. Mit dem Schneebesen über Dunst cremig aufschlagen. Sofort servieren.
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