Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 29. Oktober 2021

Zutaten 4 Portionen 500 g mehlige Erdäpfel

mehlige Erdäpfel 12 dag griffiges Mehl

griffiges Mehl Salz

2 Dotter 10 dag Mohn gemahlen

Mohn gemahlen Butter

3 EL Schlagrahm Staubzucker

Schlagrahm Staubzucker Zimt

Zubereitung 1 Erdäpfel kochen, ausdampfen lassen und noch heiß schälen. Sofort durch die Presse drücken. Auf einem Backblech ausbreiten und auskühlen lassen. Leicht salzen.

Sie können die Erdäpfel auch schälen, in Würfel schneiden und in Salzwasser weichkochen. Abseihen, auf einem Blech ausbreiten und im heißen Backrohr ausdampfen lassen. 2 4 dag Butter zerlassen. Mit den Dottern zu den Erdäpfeln geben. Zwei Drittel vom Mehl dazugeben und zu einem Teig verkneten. Nach und nach noch so viel Mehl untermengen, bis nichts mehr klebt. 3 Den Teig zu Rollen formen. Walnussgroße Stücke abschneiden. Mit wenig Mehl bestäuben und mit der flachen Hand zu Nudeln wuzeln. 4 In reichlich siedendem Salzwasser ziehen lassen, bis die Nudeln oben schwimmen. 5 Etwas Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Die Erdäpfelnudeln darin goldgelb rösten. Mit etwas Staubzucker karamellisieren. 6 Nun noch den Mohn darüberstreuen und mit Rahm beträufeln. Gut durchschwenken. Mit Zimtzucker bestreuen, mit Zwetschkenröster servieren.

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