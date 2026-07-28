Erdäpfelauflauf

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 16. November 2021

Zutaten 7 Portionen 2,5 kg festkochende Erdäpfel

festkochende Erdäpfel 20 dag Zwiebeln

Zwiebeln 4 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 20 dag Hamburgerspeck

Hamburgerspeck 30 dag Bergkäse

Bergkäse 20 dag Frischkäse

Frischkäse 3 Eier

Eier Öl Butter

2 Bund Petersilie

Petersilie 1 Bund Schnittlauch

Schnittlauch Kümmel

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Die Erdäpfel am Vortag mit der Schale weich kochen. Am nächsten Tag schälen und grob reiben. In eine Schüssel geben. Salzen und pfeffern. 2 Knoblauch und Zwiebeln fein hacken. Den Speck klein würfeln. 3 Zuerst den Speck in einer Mischung aus Butter und Öl leicht knusprig braten, dann die Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. Weiterrösten, bis die Zwiebeln eine „goldige“ Farbe angenommen haben. Auskühlen lassen. 4 Den Bergkäse grob reiben. Den Frischkäse in kleine Stücke teilen. Petersilie und Schnittlauch klein schneiden. Zwiebeln, Speck, Petersilie, Schnittlauch, Kümmel, Muskatnuss, Käse und Eier vorsichtig mit den Erdäpfeln vermengen. Nicht kneten oder zusammendrücken. Die Masse sollte möglichst locker bleiben. 5 Eine große flache Auflaufform mit Butter ausstreichen. Die Erdäpfelmasse einfüllen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine halbe Stunde backen.

Mit Salat servieren.

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