Grießknödel mit Röster

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. November 2021

Zutaten für die Knödel 4 Portionen 10 dag Grieß

Grieß 250 ml Milch

Milch 6 dag Butter

Butter 1 Pck. Vanillezucker 5 dag Backzucker

Backzucker 1 Ei

Ei Salz

Zutaten für die Butterbrösel 4 Portionen 6 dag Butter

Butter 5 dag Semmelbrösel Staubzucker

Außerdem 4 Portionen Zwetschken- oder Marillenröster

Zubereitung 1 Die Milch aufkochen. Butter, eine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker dazugeben. Den Grieß einrieseln lassen. Unter ständigem Rühren so lange kochen, bis sich die Masse vom Topfboden löst. 2 Den Topf von der Platte ziehen und die Masse zugedeckt einige Minuten quellen und überkühlen lassen. 3 Das Ei einrühren. Wenn nötig, noch etwas Grieß unter den Teig mengen. Die Masse erkalten lassen. 4 Mit nassen Händen oder mithilfe eines Eisportionierers kleine Knödel formen. Salzwasser zum Kochen bringen. Die Knödel einlegen und etwa zehn Minuten ziehen lassen. 5 Aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen. 6 Die Butter schmelzen. Die Semmelbrösel untermengen und goldbraun rösten. Die Knödel darin wälzen. 7 Mit Staubzucker bestreuen. Mit Zwetschkenröster, Marillenröster oder auch gedünsteten Apfelspalten servieren.

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