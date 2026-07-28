Grießknödel mit Röster
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. November 2021
Zutaten für die Knödel
- 10 dag Grieß
- 250 ml Milch
- 6 dag Butter
- 1 Pck. Vanillezucker
- 5 dag Backzucker
- 1 Ei
- Salz
Zutaten für die Butterbrösel
- 6 dag Butter
- 5 dag Semmelbrösel
- Staubzucker
Außerdem
- Zwetschken- oder Marillenröster
Zubereitung
- 1
Die Milch aufkochen. Butter, eine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker dazugeben. Den Grieß einrieseln lassen. Unter ständigem Rühren so lange kochen, bis sich die Masse vom Topfboden löst.
- 2
Den Topf von der Platte ziehen und die Masse zugedeckt einige Minuten quellen und überkühlen lassen.
- 3
Das Ei einrühren. Wenn nötig, noch etwas Grieß unter den Teig mengen. Die Masse erkalten lassen.
- 4
Mit nassen Händen oder mithilfe eines Eisportionierers kleine Knödel formen. Salzwasser zum Kochen bringen. Die Knödel einlegen und etwa zehn Minuten ziehen lassen.
- 5
Aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen.
- 6
Die Butter schmelzen. Die Semmelbrösel untermengen und goldbraun rösten. Die Knödel darin wälzen.
- 7
Mit Staubzucker bestreuen. Mit Zwetschkenröster, Marillenröster oder auch gedünsteten Apfelspalten servieren.
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