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Grießknödel mit Röster

Grießknödel (Symbolbild)
© pixabay/LNLNLN
Grießknödel (Symbolbild)
Gesamtzeit:40 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 17. November 2021

Zutaten für die Knödel

  • 10 dag Grieß
  • 250 ml Milch
  • 6 dag Butter
  • 1 Pck. Vanillezucker
  • 5 dag Backzucker
  • 1 Ei
  • Salz

Zutaten für die Butterbrösel

  • 6 dag Butter
  • 5 dag Semmelbrösel
  • Staubzucker

Außerdem

  • Zwetschken- oder Marillenröster

Zubereitung

  1. 1

    Die Milch aufkochen. Butter, eine Prise Salz, Zucker und Vanillezucker dazugeben. Den Grieß einrieseln lassen. Unter ständigem Rühren so lange kochen, bis sich die Masse vom Topfboden löst.

  2. 2

    Den Topf von der Platte ziehen und die Masse zugedeckt einige Minuten quellen und überkühlen lassen.

  3. 3

    Das Ei einrühren. Wenn nötig, noch etwas Grieß unter den Teig mengen. Die Masse erkalten lassen.

  4. 4

    Mit nassen Händen oder mithilfe eines Eisportionierers kleine Knödel formen. Salzwasser zum Kochen bringen. Die Knödel einlegen und etwa zehn Minuten ziehen lassen.

  5. 5

    Aus dem Wasser heben und gut abtropfen lassen.

  6. 6

    Die Butter schmelzen. Die Semmelbrösel untermengen und goldbraun rösten. Die Knödel darin wälzen.

  7. 7

    Mit Staubzucker bestreuen. Mit Zwetschkenröster, Marillenröster oder auch gedünsteten Apfelspalten servieren.

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Dagobert Rezepte
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