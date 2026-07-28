Faschierter Braten

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. November 2021

Zutaten 4 Portionen 40 dag Faschiertes (Schwein, Rind)

Faschiertes (Schwein, Rind) 20 dag Rindsleber

Rindsleber 10 dag Zwiebeln

Zwiebeln 5 dag mild geräucherter Speck

mild geräucherter Speck Öl

1 Ei

Ei 0,5 Bund Petersilie

Petersilie 3 dl Hühnerfond 2 Semmeln vom Vortag

Semmeln vom Vortag Milch

7 Kohlblätter

Kohlblätter Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Majoran

evtl. Stärke bzw. Butter

Zubereitung 1 Den Strunk aus den Kohlblättern schneiden. Die Blätter in Salzwasser blanchieren. Gut trocken tupfen und überlappend zu einem Rechteck (ca. 30 x 20 cm) auslegen. 2 Zwiebeln und Speck klein würfeln. In Öl glasig dünsten. Die gehackte Petersilie untermengen. 3 Die Semmeln in Milch einweichen. Gut ausdrücken. Zuerst das Faschierte und die Leber, dann die Zwiebel-Speck-Mischung und die Semmeln durch die Fleischmaschine drehen. Das Ei untermengen und mit Salz, Pfeffer und Majoran herzhaft würzen. 4 Das Faschierte zu einer Rolle formen und auf die untere Längsseite der Kohlblätter legen. Aufrollen, mit Küchengarn binden. 5 In heißem Öl rundherum anbraten, mit Hühnerfond ablöschen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Zuerst zugedeckt 50 Minuten, dann ohne Deckel eine weitere Viertelstunde garen. 6 Den Braten in Scheiben schneiden. Die Sauce eventuell mit etwas Stärke oder kalten Butterstückchen binden. Mit Erdäpfelpüree servieren.

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