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Faschierter Braten

Faschierter Braten (Symbolbild)
© pixabay/congerdesign
Faschierter Braten (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 25 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. November 2021

Zutaten

  • 40 dag  Faschiertes (Schwein, Rind)
  • 20 dag Rindsleber
  • 10 dag Zwiebeln
  • 5 dag mild geräucherter Speck
  • Öl
  • 1  Ei
  • 0,5 Bund Petersilie
  • 3 dl Hühnerfond
  • 2 Semmeln vom Vortag
  • Milch
  • 7 Kohlblätter
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle
  • Majoran
  • evtl. Stärke bzw. Butter

Zubereitung

  1. 1

    Den Strunk aus den Kohlblättern schneiden. Die Blätter in Salzwasser blanchieren. Gut trocken tupfen und überlappend zu einem Rechteck (ca. 30 x 20 cm) auslegen.

  2. 2

    Zwiebeln und Speck klein würfeln. In Öl glasig dünsten. Die gehackte Petersilie untermengen.

  3. 3

    Die Semmeln in Milch einweichen. Gut ausdrücken. Zuerst das Faschierte und die Leber, dann die Zwiebel-Speck-Mischung und die Semmeln durch die Fleischmaschine drehen. Das Ei untermengen und mit Salz, Pfeffer und Majoran herzhaft würzen.

  4. 4

    Das Faschierte zu einer Rolle formen und auf die untere Längsseite der Kohlblätter legen. Aufrollen, mit Küchengarn binden.

  5. 5

    In heißem Öl rundherum anbraten, mit Hühnerfond ablöschen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Zuerst zugedeckt 50 Minuten, dann ohne Deckel eine weitere Viertelstunde garen.

  6. 6

    Den Braten in Scheiben schneiden. Die Sauce eventuell mit etwas Stärke oder kalten Butterstückchen binden. Mit Erdäpfelpüree servieren.

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Dagobert Rezepte
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