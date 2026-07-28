Faschierter Braten
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 18. November 2021
Zutaten
- 40 dag Faschiertes (Schwein, Rind)
- 20 dag Rindsleber
- 10 dag Zwiebeln
- 5 dag mild geräucherter Speck
- Öl
- 1 Ei
- 0,5 Bund Petersilie
- 3 dl Hühnerfond
- 2 Semmeln vom Vortag
- Milch
- 7 Kohlblätter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
- Majoran
- evtl. Stärke bzw. Butter
Zubereitung
- 1
Den Strunk aus den Kohlblättern schneiden. Die Blätter in Salzwasser blanchieren. Gut trocken tupfen und überlappend zu einem Rechteck (ca. 30 x 20 cm) auslegen.
- 2
Zwiebeln und Speck klein würfeln. In Öl glasig dünsten. Die gehackte Petersilie untermengen.
- 3
Die Semmeln in Milch einweichen. Gut ausdrücken. Zuerst das Faschierte und die Leber, dann die Zwiebel-Speck-Mischung und die Semmeln durch die Fleischmaschine drehen. Das Ei untermengen und mit Salz, Pfeffer und Majoran herzhaft würzen.
- 4
Das Faschierte zu einer Rolle formen und auf die untere Längsseite der Kohlblätter legen. Aufrollen, mit Küchengarn binden.
- 5
In heißem Öl rundherum anbraten, mit Hühnerfond ablöschen. Ins 200 Grad heiße Backrohr schieben. Zuerst zugedeckt 50 Minuten, dann ohne Deckel eine weitere Viertelstunde garen.
- 6
Den Braten in Scheiben schneiden. Die Sauce eventuell mit etwas Stärke oder kalten Butterstückchen binden. Mit Erdäpfelpüree servieren.
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