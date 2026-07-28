Topfenkuchen

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 19. November 2021

Zutaten 7 Portionen 1 kg Topfen (20 %F. i. T.)

Topfen (20 %F. i. T.) 10 dag Mehl

Mehl 250 g Zucker

Zucker 1 TL Backpulver

Backpulver 1 Pck. Vanillezucker

Vanillezucker 20 dag Butter 15 dag Rumrosinen

Rumrosinen 6 Eier

Eier 1 unbehandelte Zitrone

unbehandelte Zitrone 1 Prise Salz

Salz Butter für die Form

Semmelbrösel

Zubereitung 1 Eine Springform (26 cm) mit zerlassener Butter ausstreichen. Den Boden mit Backpapier auslegen, den Rand mit Semmelbröseln bestreuen. 2 Etwas Zitronenschale abreiben, Zitronensaft auspressen. Die Eier trennen, die Eiklar mit 1/3 vom Zucker steif schlagen. Den Topfen mit Salz und Zitronensaft glatt rühren. 3 Das Mehl mit dem Backpulver versieben. Die zimmerwarme Butter sehr schaumig schlagen. Mit Topfen, Eiern, restlichem Zucker, Vanillezucker, Mehlmischung und Zitronenschale sorgfältig verrühren. 4 Zum Schluss Rosinen unterheben. Die Masse in die Form streichen. Den Kuchen ins 170 Grad heiße Backrohr schieben und eine Stunde backen. Die Hitze ausschalten. 5 Den Kuchen eine weitere Dreiviertelstunde im Rohr lassen. Bereits nach einer Viertelstunde das Backrohr einen Spalt öffnen. 6 Den Kuchen aus dem Rohr nehmen und mit einem Messer vom Rand der Formlösen. Den Springformenrand öffnen und den Kuchen auskühlen lassen.

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