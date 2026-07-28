Lebkuchengugelhupf mit weißer Schokoladenglasur
Wir stellen Ihnen hier die besten Weihnachtsrezepte für süße Kleinigkeiten von der Foodbloggerin cookingCatrin vor!
Lebkuchen gehören zu Weihnachten wie der Christbaum oder die Geschenke. Aber warum ihn nicht einmal neu interpretieren und als leckeren Gugelhupf servieren? CookingCatrin zeigt wie's geht!
Zutaten
- 250 g Butter
- 5 Eier
- 140 g Zucker
- 1 Pck. Vanillezucker
- 250 g Mehl
- 1 Pck. Backpulver
- 40 g Kakaopulver {dunkel}
- 2 TL Lebkuchengewürz
- 150 g Haselnüsse ganz
- Butter & Semmelbrösel für die Gugelhupfform
Zutaten
- 250 g weiße Schokolade
- 25 g Kokosöl
- Etwas Vanillemark
Zubereitung
- 1
Die Butter schmelzen. Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker in der Küchenmaschine minutenlang schaumig rühren. Geschmolzene Butter einrühren. Mehl, Backpulver, Kakaopulver und Sonnentor Lebkuchengewürz miteinander vermischen und nach und nach unter die Eiermischung heben. Die Haselnüsse ebenfalls einrühren.
- 2
Eine Gugelhupfform ausbuttern und mit Semmelbröseln auskleiden. Den Teig darin verteilen.
- 3
Den Lebkuchengugelhupf im vorgeheizten Backofen bei 175° C Heißluft für rund 50 Minuten backen. Nadelprobe machen! Fertigen Gugelhupf aus der Form stürzen und auskühlen lassen.
- 4
Für die Glasur die weiße Schokolade und das Kokosöl schmelzen und das Vanillemark unterheben. Den ausgekühlten Gugelhupf mit der warmen Glasur glasieren.