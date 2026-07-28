Lebkuchengugelhupf mit weißer Schokoladenglasur

1 Die Butter schmelzen. Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker in der Küchenmaschine minutenlang schaumig rühren. Geschmolzene Butter einrühren. Mehl, Backpulver, Kakaopulver und Sonnentor Lebkuchengewürz miteinander vermischen und nach und nach unter die Eiermischung heben. Die Haselnüsse ebenfalls einrühren.

2 Eine Gugelhupfform ausbuttern und mit Semmelbröseln auskleiden. Den Teig darin verteilen.

3 Den Lebkuchengugelhupf im vorgeheizten Backofen bei 175° C Heißluft für rund 50 Minuten backen. Nadelprobe machen! Fertigen Gugelhupf aus der Form stürzen und auskühlen lassen.