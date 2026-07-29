In der Region Erzberg-Leoben machen Touristen besonders gerne Urlaub

Laut einer aktuellen Trendrechnung gehört die Tourismusregion Erzberg-Leoben im Mai und Juni zu den steirischen Regionen mit den höchsten Zuwächsen bei Ankünften und Nächtigungen.

Die Tourismusregion Erzberg-Leoben darf sich über viele Gäste im Frühling freuen

„Die Erlebnisregion Erzberg-Leoben entwickelt sich im Mai und Juni über dem steirischen und österreichischen Trend“, informiert der Tourismusverband Erzberg-Leoben. Laut Trendberechnung der Landesstatistik Steiermark werden 61.500 Nächtigungen und 23.700 Ankünfte erwartet. Das entspricht einem Plus von 20,1 Prozent bei den Nächtigungen und 11,5 Prozent bei den Ankünften gegenüber dem Vorjahr.

Die Inlandsnächtigungen steigen um 16,9 Prozent steigen, jene aus dem Ausland um 23,2 Prozent. Besonders häufig kommen Touristen aus Ungarn, Tschechien und Polen.

Gäste bleiben länger

„Der starke Mai wurde durch den Pfingsttermin begünstigt, auch die steigende Vollständigkeit von Nächtigungsmeldungen sorgt dafür, dass die tatsächliche touristische Entwicklung erfasst wird“, sagt TV-Geschäftsführer Markus Leitner.

Gäste bleiben im Schnitt heuer 2,6 Tage, 2025 waren es 2,4 Tage. Besonders gewerbliche Beherbergungsbetriebe profitieren und legen bei Nächtigungen um 21,7 Prozent zu. Campingplätze verzeichnen ein Plus von 54,5 Prozent.