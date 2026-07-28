Bis 2033 müssen Millionen Papier-Führerscheine in Österreich gegen Scheckkarten ausgetauscht werden. Man befürchtet einen Ansturm auf Ämter am letzten Drücker. In Deutschland gibt es deshalb hingegen einen Staffelplan.

Der alte Papier-Führerschein hat ausgedient, zumindest ab 2033. Denn dann muss das Dokument gegen eines im Scheckkartenformat ausgetauscht worden sein.

Das Problem dabei: Laut den Angaben des Ministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sind derzeit noch rund 3,6 Millionen Papier-Führerscheine im Umlauf. Die Befürchtung des Verkehrsministeriums ist dabei, dass viele mit dem Umtausch bis zum letzten Drücker warten und es dann kurz vor Ablauf der Frist zu einem Ansturm auf die Behörden kommt, heißt es in einem kürzlich veröffentlichten Bericht der „Salzburger Nachrichten“.

Seit 2006 bekannt

Dass der alte rosarote Papier-Führerschein ein Ablaufdatum hat, weiß man schon länger. Denn 2006 wurde die dafür verantwortliche EU-Richtlinie bereits aufgestellt. Der Hintergrund für das Ende des Papier-Scheins: Die Scheckkarte ist deutlich fälschungssicherer als die alte Variante.

Staffelplan in Deutschland

Um einen Ansturm auf die Behörden zu vermeiden, hat das Nachbarland Deutschland einen Stufenplan eingeführt. Führerscheine, die zwischen 2002 und 2004 ausgestellt werden, könnten dort nur noch bis Anfang 2027 umgetauscht werden. In den Jahren darauf verlieren dann die später ausgestellten Scheine ihre Gültigkeit.

Die „Salzburger Nachrichten“ berichten, dass das österreichische Verkehrsministerium von einem solchen Plan jedoch absieht. Man will die von der EU vorgesehene Gültigkeitsdauer von 20 Jahren nicht verkürzen. Hingegen will man „zeitgerecht“ über einen Umtausch informieren.