Kochen mit cookingCatrin: Puteninvoltini mit Kürbisbandnnudeln & Gemüse

ZUTATEN

Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Anleitung vom Profi. Diese Woche gibt's ein Gericht für Friendsgiving - die moderne Version des in den Vereinigten Staaten und Kanada gefeierten Thanksgiving. Also quasi ein Erntedankfest mit Freunden! Und da für die Freunde nur das Beste auf den Tisch kommt wird Puteninvoltini mit Kürbisbandnnudeln serviert.



Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at