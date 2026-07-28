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Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Anleitung vom Profi. Diese Woche gibt's ein Gericht für Friendsgiving - die moderne Version des in den Vereinigten Staaten und Kanada gefeierten Thanksgiving. Also quasi ein Erntedankfest mit Freunden! Und da für die Freunde nur das Beste auf den Tisch kommt wird Puteninvoltini mit Kürbisbandnnudeln serviert.
Kochen mit cookingCatrin: Puteninvoltini mit Kürbisbandnnudeln & Gemüse
Die Foodbloggerin cookingCatrin stellt Ihnen hier neue, kreative Rezeptideen vor!
Dinner mit Freunden
ZUTATEN
Die mehrfach ausgezeichnete Foodbloggerin Catrin Ferrari-Brunnenfeld, besser bekannt als cookingCatrin, stellt hier ihre Rezepte vor. Jeden zweiten Freitag finden Sie hier neue, kreative Rezeptideen, mit einfacher Anleitung vom Profi. Diese Woche gibt's ein Gericht für Friendsgiving - die moderne Version des in den Vereinigten Staaten und Kanada gefeierten Thanksgiving. Also quasi ein Erntedankfest mit Freunden! Und da für die Freunde nur das Beste auf den Tisch kommt wird Puteninvoltini mit Kürbisbandnnudeln serviert.
Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at
Zutaten für die Puteninvoltini
- 4 Stk. Putenschnitzel (AMA)
- Salz & Pfeffer
- 3 EL Senf
- 8 Scheiben Serrano Schinken oder Schinkenspeck
- 30 dag Lauch
- Etwas Küchengarn
- 2,5 EL Olivenöl
Zutaten für die Kürbisbandnudeln
- 400 g Bandnudeln
- 400 g Kürbis
- 250 ml Gemüsesuppe
- 1 kleine Zwiebel
- 1,5 Zehe/n kleine Knoblauch
- 3,5 EL Olivenöl
- 125 g Ricotta
- 75 ml Milch
- Einige Zweige Thymian
- Salz & Pfeffer
Zutaten für das Ofengemüse
- 1 Stange Mais
- 150 g Kohlsprossen
- 100 g Kürbiswürfel
- 3 Karotten
- 3,5 EL Olivenöl
- Etwas Paprikapulver
- Kräutersalz & Pfeffer