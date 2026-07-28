Fischgulasch

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 22. November 2021

Zutaten 4 Portionen 80 dag Fisch (z. B. Zander, Wels, geschröpfter Karpfen)

Fisch (z. B. Zander, Wels, geschröpfter Karpfen) 2,5 TL Paprikapulver

Paprikapulver 3 Schalotten

Schalotten 2 dl Weißwein

Weißwein Fischfond bzw. Wasser

Zitronensaft

Mehl

1 dl Schlagrahm 10 dag Sauerrahm

Sauerrahm Butter

Öl

Speisestärke

Tabasco

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Die Schalotten fein hacken. In Butter anschwitzen, die Pfanne vom Feuer ziehen, Paprikapulver einrühren, mit Weißwein ablöschen. 2 1 TL Pfefferkörner dazugeben. 1/8 l Fischfond oder Wasser dazu gießen. Einige Minuten kochen lassen. Durch ein Sieb gießen. 3 Die Fischfilets in 2 cm breite Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. Mit Zitronensaft beträufeln. In eine breite, flache Form legen. Mit dem Sud übergießen und ins 80 Grad heiße Backrohr schieben. Ca. eine Viertelstunde ziehen lassen. 4 Den Fisch aus dem Sud heben. Auf einen vorgewärmten Teller setzen

und mit Alufolie bedecken. 5 1 EL Butter schmelzen. 2 TL Mehl darin anschwitzen. Mit heißem Sud und Obers aufgießen. Zehn Minuten kochen lassen. 6 Den Sauerrahm mit etwas Speisestärke glatt rühren und unter die Soße mengen. Mit Salz und Tabasco abschmecken. 7 Die Fischstücke kurz in der Soße erwärmen.

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