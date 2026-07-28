Kein Kontakt von Berlin-Attentäter zu Österreichs Islamisten

Die österreichischen Staatsschützer sehen keine Verbindung des Attentäters von Berlin zur Islamistenszene Österreichs. Das sagte die Chefin der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Sylvia Mayer, am Dienstag gegenüber dem Ö1-"Morgenjournal". Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass Abdul B. in den Jahren 2023-24 nach islamischem Recht mit einer Frau aus Salzburg verheiratet gewesen sei.

© APA/dpa Tödlicher Anschlag auf CSD in Berlin