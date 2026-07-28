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Ministrudel mit Sauerkraut gefüllt

Ministrudel (Symbolbild)
© Pixabay
Ministrudel (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 30 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:1 std 20 min

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. November 2021

Zutaten

  • 0,5 kg Sauerkraut
  • 250 ml Suppe
  • Butter
  • Zucker
  • 1 Zwiebel
  • Schmalz
  • Kümmel
  • 40 dag Erdäpfel
  • 10 dag Crème fraîche
  • 10 dag Schinkenspeck (aufgeschnitten)
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Aus 30 dag Mehl, 3 EL Öl und ca. 1,5 dl lauwarmem Wasser einen Strudelteig bereiten.

  2. 2

    Die Zwiebelhacken. Mit 1 TL Zucker in etwas Schmalz karamellisieren. Das klein geschnittene Sauerkraut dazugeben. Mit Kümmel und Pfeffer würzen.

  3. 3

    Gut durchrühren und mit Suppe aufgießen. Eine Dreiviertelstunde bei milder Hitze kochen lassen.

  4. 4

    Einen großen Erdapfel schälen und zehn Minuten vor Ende der Kochzeit über das Sauerkraut reiben. Verrühren.

  5. 5

    Die restlichen Erdäpfel kochen, schälen und grob reiben. Den Speck in Streifchen schneiden und mit den Erdäpfeln anrösten.

  6. 6

    Das Kraut abkühlen lassen und ausdrücken. Mit Speck-Erdäpfeln und Crème fraîche vermengen. Abschmecken.

  7. 7

    Den Strudelteig ausziehen, in kleine Rechtecke schneiden. Mit flüssiger Butter bestreichen. Das Kraut darauf verteilen. Zu kleinen Strudeln aufrollen. Mit flüssiger Butter bestreichen.

  8. 8

    Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten backen.

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Dagobert Rezepte
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