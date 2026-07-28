Ministrudel mit Sauerkraut gefüllt
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. November 2021
Zutaten
- 0,5 kg Sauerkraut
- 250 ml Suppe
- Butter
- Zucker
- 1 Zwiebel
- Schmalz
- Kümmel
- 40 dag Erdäpfel
- 10 dag Crème fraîche
- 10 dag Schinkenspeck (aufgeschnitten)
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Aus 30 dag Mehl, 3 EL Öl und ca. 1,5 dl lauwarmem Wasser einen Strudelteig bereiten.
- 2
Die Zwiebelhacken. Mit 1 TL Zucker in etwas Schmalz karamellisieren. Das klein geschnittene Sauerkraut dazugeben. Mit Kümmel und Pfeffer würzen.
- 3
Gut durchrühren und mit Suppe aufgießen. Eine Dreiviertelstunde bei milder Hitze kochen lassen.
- 4
Einen großen Erdapfel schälen und zehn Minuten vor Ende der Kochzeit über das Sauerkraut reiben. Verrühren.
- 5
Die restlichen Erdäpfel kochen, schälen und grob reiben. Den Speck in Streifchen schneiden und mit den Erdäpfeln anrösten.
- 6
Das Kraut abkühlen lassen und ausdrücken. Mit Speck-Erdäpfeln und Crème fraîche vermengen. Abschmecken.
- 7
Den Strudelteig ausziehen, in kleine Rechtecke schneiden. Mit flüssiger Butter bestreichen. Das Kraut darauf verteilen. Zu kleinen Strudeln aufrollen. Mit flüssiger Butter bestreichen.
- 8
Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten backen.
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