Ministrudel mit Sauerkraut gefüllt

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. November 2021

Zutaten 4 Portionen 0,5 kg Sauerkraut

Sauerkraut 250 ml Suppe

Suppe Butter

Zucker

1 Zwiebel

Zwiebel Schmalz Kümmel

40 dag Erdäpfel

Erdäpfel 10 dag Crème fraîche

Crème fraîche 10 dag Schinkenspeck (aufgeschnitten)

Schinkenspeck (aufgeschnitten) Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Aus 30 dag Mehl, 3 EL Öl und ca. 1,5 dl lauwarmem Wasser einen Strudelteig bereiten. 2 Die Zwiebelhacken. Mit 1 TL Zucker in etwas Schmalz karamellisieren. Das klein geschnittene Sauerkraut dazugeben. Mit Kümmel und Pfeffer würzen. 3 Gut durchrühren und mit Suppe aufgießen. Eine Dreiviertelstunde bei milder Hitze kochen lassen. 4 Einen großen Erdapfel schälen und zehn Minuten vor Ende der Kochzeit über das Sauerkraut reiben. Verrühren. 5 Die restlichen Erdäpfel kochen, schälen und grob reiben. Den Speck in Streifchen schneiden und mit den Erdäpfeln anrösten. 6 Das Kraut abkühlen lassen und ausdrücken. Mit Speck-Erdäpfeln und Crème fraîche vermengen. Abschmecken. 7 Den Strudelteig ausziehen, in kleine Rechtecke schneiden. Mit flüssiger Butter bestreichen. Das Kraut darauf verteilen. Zu kleinen Strudeln aufrollen. Mit flüssiger Butter bestreichen. 8 Auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen und bei 180 Grad 15 bis 20 Minuten backen.

Wollen Sie noch weiter gustieren?

Hier finden Sie die anderen Dagobert-Rezepte aus der Kleinen Zeitung:

Überblick über Dagobert-Rezepte finden Sie hier:

Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte