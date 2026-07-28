Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 24. November 2021

Schweinskoteletts auf ungarische Art

Zutaten 4 Portionen 4 große Schweinskoteletts

große Schweinskoteletts 20 dag Zwiebeln

Zwiebeln 2 Zehe/n Knoblauch

Knoblauch 3 EL Paprikapulver edelsüß

Paprikapulver edelsüß Cayennepfeffer

1 dl Hühnersuppe

Hühnersuppe Öl 1 dl Schlagrahm

Schlagrahm 12,5 dag Sauerrahm

Sauerrahm Mehl

Dillkraut bzw. Petersilie

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung 1 Das Fleisch salzen und pfeffern. In Mehl wenden. In Öl auf beiden Seiten bei nicht zu starker Hitze anbraten. Aus der Pfanne heben und auf das Backrohrgitter legen. Mit einem Abtropfblech unter dem Gitter ins 100 Grad heiße Backrohr schieben. Je nach Dicke der Koteletts 40 bis 50 Minuten im Rohr lassen. 2 Zwiebeln in Streifen schneiden, Knoblauch fein hacken. Noch etwas Öl in die Pfanne geben und die Zwiebeln mit dem Knoblauch bei wenig Hitze weich dünsten. 3 Von der Platte ziehen. Paprikapulver darüberstreuen. Mit Hühnersuppe

ablöschen und einkochen lassen. Schlagrahm darübergießen. Mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. 4 Dill bzw. Petersilie fein hacken. Den Sauerrahm mit einem kleinen Löfferl Mehl verrühren. Kräuter und Rahm unter die Zwiebeln mengen.

Das Fleisch darauf legen und weitere zehn Minuten bei milder Hitze garen. 5 Das Fleisch auf vorgewärmten Tellern anrichten. Die Zwiebeln darauf verteilen. Mit etwas Paprikapulver bestreuen.

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