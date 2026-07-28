Birnentarte
Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 27. November 2021
Zutaten für den Teig
- 16 dag Mehl
- 12 dag Butter
- 6 dag Backzucker
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
Zutaten für den Belag
- 7 dag gemahlener Mohn
- 5 dag Zucker
- 5 dag Marzipanrohmasse
- 1 Ei
- Schlagrahm bzw. Milch
- 3,5 Birnen
- Zitronensaft
Zubereitung
- 1
Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden und mit den restlichen Teigzutaten rasch zu einem glatten Teig kneten. In Folie einwickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen.
- 2
Den Teig dünn ausrollen und eine Tarteform (ca. 20 bis 22 cm) damit auslegen. Nochmals in den Kühlschrank stellen.
- 3
Mohn, Zucker und Marzipan in einer Schüssel verkneten. 1 Ei und 1 EL Schlagrahm oder Milch dazugeben und gut vermengen. Auf den Teigboden streichen.
- 4
Die Birnen schälen und in Spalten schneiden. Dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Birnen sofort mit etwas Zitronensaft bestreichen, damit sie nicht braun werden.
- 5
Die Birnenspalten dicht an dicht auf die Mohnmasse legen. Den Kuchen ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde backen. Vanilleeis oder Schlagobers dazu reichen.
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