Birnentarte

Dagobert-Rezept gelesen in der Kleinen Zeitung am 27. November 2021

Zutaten für den Teig 4 Portionen 16 dag Mehl

Mehl 12 dag Butter

Butter 6 dag Backzucker 1 Ei

Ei 1 Prise Salz

Zutaten für den Belag 4 Portionen 7 dag gemahlener Mohn

gemahlener Mohn 5 dag Zucker

Zucker 5 dag Marzipanrohmasse

Marzipanrohmasse 1 Ei Schlagrahm bzw. Milch

3,5 Birnen

Birnen Zitronensaft

Zubereitung 1 Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden und mit den restlichen Teigzutaten rasch zu einem glatten Teig kneten. In Folie einwickeln und eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten lassen. 2 Den Teig dünn ausrollen und eine Tarteform (ca. 20 bis 22 cm) damit auslegen. Nochmals in den Kühlschrank stellen. 3 Mohn, Zucker und Marzipan in einer Schüssel verkneten. 1 Ei und 1 EL Schlagrahm oder Milch dazugeben und gut vermengen. Auf den Teigboden streichen. 4 Die Birnen schälen und in Spalten schneiden. Dabei das Kerngehäuse entfernen. Die Birnen sofort mit etwas Zitronensaft bestreichen, damit sie nicht braun werden. 5 Die Birnenspalten dicht an dicht auf die Mohnmasse legen. Den Kuchen ins 200 Grad heiße Backrohr schieben und eine knappe halbe Stunde backen. Vanilleeis oder Schlagobers dazu reichen.

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