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Unwiderstehlich: Marzipankekse

Das Kekserl zum 3. Dezember: Datteln, Mandeln und Marzipan in einem himmlischen Rezept ohne Milch und Ei.

Datteln, Mandeln und Marzipan
© (c) natkinzu - stock.adobe.com (Natkin)
Datteln, Mandeln und Marzipan
Gesamtzeit:1 std 30 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:20 min

Zutaten 

  • 300 g Vollkornmehl
  • 100 g Rohrzucker
  • 1 Messerspitze Vanillepulver
  • 1 Prise Salz
  • 1 Messerspitze Zimt
  • 0,5 TL Backpulver
  • 1 abgeriebene Schale von Bio-Zitrone
  • 5 frische entsteinte Datteln
  • 200 g Marzipanrohmasse
  • 125 weiche vegane Margerine
  • 2,5 EL Pflanzendrink oder Wasser
  • 40 g geschälte Mandeln
  • Fett für das Blech

Zubereitung

  1. 1

    Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheinzen. Ein Backblech einblechen.

  2. 2

    Mehl, Rohrzucker, Vanillepulver, Salz, Zimt, Backpulver und Zitronenschale gut miteinander vermischen.

  3. 3

    Datteln klein schneiden und mit einem breiten Messerrücken cremig zerdrücken.

  4. 4

    Marzipanrohmasse klein schneiden, dann mit allen anderen Zutaten (bis auf die ganzen Mandeln) zu einem Teig kneten und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

  5. 5

    Teig zu kirschgroßen Kugeln formen und auf dem Blech verteilen. Jeweils 1 ganze Mandel in die Mitte drücken und für 10-12 Minuten im Ofen backen.

  6. 6

    Tipp: Wenn die Kekse zu dunkel werden, eventuell die Hitze reduzieren.