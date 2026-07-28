Unwiderstehlich: Marzipankekse

1 Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheinzen. Ein Backblech einblechen.

2 Mehl, Rohrzucker, Vanillepulver, Salz, Zimt, Backpulver und Zitronenschale gut miteinander vermischen.

3 Datteln klein schneiden und mit einem breiten Messerrücken cremig zerdrücken.

4 Marzipanrohmasse klein schneiden, dann mit allen anderen Zutaten (bis auf die ganzen Mandeln) zu einem Teig kneten und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

5 Teig zu kirschgroßen Kugeln formen und auf dem Blech verteilen. Jeweils 1 ganze Mandel in die Mitte drücken und für 10-12 Minuten im Ofen backen.