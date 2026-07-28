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Gesamtzeit:1 std 30 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:20 min
Unwiderstehlich: Marzipankekse
Das Kekserl zum 3. Dezember: Datteln, Mandeln und Marzipan in einem himmlischen Rezept ohne Milch und Ei.
Zutaten
- 300 g Vollkornmehl
- 100 g Rohrzucker
- 1 Messerspitze Vanillepulver
- 1 Prise Salz
- 1 Messerspitze Zimt
- 0,5 TL Backpulver
- 1 abgeriebene Schale von Bio-Zitrone
- 5 frische entsteinte Datteln
- 200 g Marzipanrohmasse
- 125 weiche vegane Margerine
- 2,5 EL Pflanzendrink oder Wasser
- 40 g geschälte Mandeln
- Fett für das Blech
Zubereitung
- 1
Backofen auf 175 Grad Ober-/Unterhitze vorheinzen. Ein Backblech einblechen.
- 2
Mehl, Rohrzucker, Vanillepulver, Salz, Zimt, Backpulver und Zitronenschale gut miteinander vermischen.
- 3
Datteln klein schneiden und mit einem breiten Messerrücken cremig zerdrücken.
- 4
Marzipanrohmasse klein schneiden, dann mit allen anderen Zutaten (bis auf die ganzen Mandeln) zu einem Teig kneten und für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen.
- 5
Teig zu kirschgroßen Kugeln formen und auf dem Blech verteilen. Jeweils 1 ganze Mandel in die Mitte drücken und für 10-12 Minuten im Ofen backen.
- 6
Tipp: Wenn die Kekse zu dunkel werden, eventuell die Hitze reduzieren.