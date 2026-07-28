Historische Theater im Amazonasgebiet nun Welterbe

Zwei historische Theater im brasilianischen Amazonasgebiet sind als UNESCO-Welterbe anerkannt worden. Das Teatro Amazonas in Manaus und das Theatro da Paz in Belém seien wichtige Zeugnisse des kulturellen und architektonischen Reichtums ihrer Zeit, teilte die brasilianische UNESCO-Vertretung mit. Unter der Bezeichnung "Teatros da Amazônia" umfasst die Welterbestätte die beiden Opernhäuser mit den sie umgebenden Plätzen in Belém und Manaus.

© APA/AFP Das Teatro Amazonas mit seiner markanten Deckenmalerei