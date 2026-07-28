Süße Brezen mit dunkler Schokolade

1 Zunächst die Butter schaumig rühren. Dann Honig und Vanillezucker dazugeben und alles gut verrühren. Ein Ei nach dem anderen dazugeben und rühren, bis die Masse schön luftig ist.

2 Die restlichen Zutaten werden gemischt und unter die Butter-Eimasse gerührt. Alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, wenn er zu bröselig wird, mit etwas Milch nachbessern. Eng in Klarsichtfolie wickeln und etwa eine Stunde im Kühlschrank kalt stellen. Rechtzeitig den Backofen auf 180 Grad vorheizen.

3 Aus dem Teig werden gleiche Teile abgeschnitten und daraus etwa 8 Millimeter dicke und 10 Zentimeter lange Rollen geformt. Dann zu Brezeln formen und auf ein mit Backpapier ausgekleidetes blech legen. Je nach Herd etwa 10 bis 12 Minuten backen. Die Brezeln auskühlen lassen.