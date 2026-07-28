Drohnen treffen Wohnhaus und Recyclinganlage bei Moskau

Die Ukraine hat nach russischen Angaben bei einem großen Drohnenangriff auf Moskau im Umland der Hauptstadt schwere Schäden angerichtet. Eine Drohne sei in einem Wohnblock eingeschlagen, teilte der Gouverneur des Moskauer Umlands, Andrej Worobjow, mit. "Außerdem sind durch eine abgestürzte Drohne Reifen auf einer Freifläche in Brand geraten", schrieb er auf Telegram. Auch Moskau selbst war in der Nacht auf Dienstag Ziel von Angriffen.

© APA/AFP This photograph shows a Ukrainian long-range drone launched by servicemen of the 9th Kairos Battalion of the “Madyar's Birds” from an undisclosed location in Ukraine, on May 16, 2026, hours before Moscow reported the major attack amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)