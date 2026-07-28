Israel fängt erneut Drohne nahe Grenze zu Jordanien ab

Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben erneut eine Drohne nahe der Grenze zu Jordanien abgefangen. Das Fluggerät sei nicht in israelisches Gebiet eingedrungen, erklärte die Armee Dienstagfrüh im Onlinedienst Telegram. Die Herkunft der Drohne werde untersucht. Bereits am Montag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben zwei Drohnen nahe der jordanischen Grenze abgefangen. Zu deren Herkunft machte die Armee ebenfalls keine Angaben.