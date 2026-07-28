Erhöhte Asbestwerte bei Ausflugszielen im Burgenland

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat mehrere Ausflugsziele im Burgenland auf Asbestbelastung hin untersucht und dabei erhöhte Werte festgestellt. Betroffen sind etwa Wanderwege, Burgen und Parkplätze mit Schotter - darunter die Burg Schlaining und die Burg Lockenhaus. Greenpeace drängte daher einmal mehr auf eine Sanierung der betroffenen Flächen mit Geldern aus dem Katastrophenfonds. Die Taskforce des Landes verwies auf APA-Anfrage auf die Rechtsgrundlage.

© APA/GREENPEACE Greenpeace fordert sofortige Sanierung