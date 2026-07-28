Reform UK schaltet wegen Guillotinen-Bild Polizei ein

Die britische Rechtsaußenpartei Reform UK hat wegen eines vom Vorsitzenden der Grünen, Zack Polanski, weiterverbreiteten Fotos mit einer Guillotine und einer Anspielung auf Reform-Chef Nigel Farage die Polizei eingeschaltet. Reform UK habe den Vorgang angezeigt, erklärte der führende Parteipolitiker Zia Yusuf am Montag im Onlinedienst X. Yusuf bezeichnete die Veröffentlichung als "Anstiftung zum Mord".

© APA/AFP Reform UK's Head of Policy Zia Yusuf speaks during a party press conference in central London on July 15, 2026. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)