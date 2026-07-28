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Jemens erklärt sich für Eskalation mit Houthis gerüstet

Die international anerkannte Regierung des Jemen hat sich angesichts neuer Angriffe der Houthi-Miliz auf eine mögliche Verschärfung der Kämpfe vorbereitet gezeigt. "Wir sind auf jede Eskalation vorbereitet", sagte die designierte jemenitische Außenministerin Afrah al-Suba am Montag vor Journalisten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. In der vergangenen Woche hatten die Houthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und saudische Tanker und Ölanlagen attackiert.

A Yemeni soldier keeps vigil from a vehicle as supporters of the Iran-backed Houthi movement, rally in solidarity with Iran and Lebanon, in Sanaa on April 8, 2026, following the announcement of a ceasefire in the Middle East war. The United States and Iran agreed to a two-week ceasefire barely an hour before the US president's April 8 deadline to obliterate the country, triggering global relief alongside apprehension. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)
© APA/AFP
A Yemeni soldier keeps vigil from a vehicle as supporters of the Iran-backed Houthi movement, rally in solidarity with Iran and Lebanon, in Sanaa on April 8, 2026, following the announcement of a ceasefire in the Middle East war. The United States and Iran agreed to a two-week ceasefire barely an hour before the US president's April 8 deadline to obliterate the country, triggering global relief alongside apprehension. (Photo by Mohammed HUWAIS / AFP)
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