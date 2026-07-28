Jemens erklärt sich für Eskalation mit Houthis gerüstet

Die international anerkannte Regierung des Jemen hat sich angesichts neuer Angriffe der Houthi-Miliz auf eine mögliche Verschärfung der Kämpfe vorbereitet gezeigt. "Wir sind auf jede Eskalation vorbereitet", sagte die designierte jemenitische Außenministerin Afrah al-Suba am Montag vor Journalisten in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. In der vergangenen Woche hatten die Houthi eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt und saudische Tanker und Ölanlagen attackiert.