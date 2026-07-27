Tanker vor Jemens Küste von somalischen Piraten gekapert

Somalische Piraten haben örtlichen Sicherheitsvertretern zufolge ein Schiff im Golf von Aden vor der jemenitischen Küste gekapert. Der bereits am 16. Juli gekaperte Chemietanker "Asana" und seine Besatzung würden nun vor der Küste Somalias festgehalten, teilten zwei örtliche Sicherheitskräfte aus der halbautonomen Region Puntland der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit. Das unter der Flagge Tansanias fahrende Schiff befindet sich demnach nahe eines somalischen Fischerdorfes.