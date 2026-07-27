Christie's versteigert mehrere impressionistische Gemälde

Zahlreiche Gemälde berühmter impressionistischer Maler wie Claude Monet und Auguste Renoir kommen im Herbst unter den Hammer. Das Auktionshaus Christie's kündigte am Montag an, es werde im Oktober rund 60 Werke im Gesamtwert von bis zu 43 Millionen Euro versteigern. Die Gemälde stammen aus der Sammlung des französischen Kunsthändlers Paul Durand-Ruel. Die Bilder sollen Mitte Oktober bei Christie's in Paris ausgestellt und anschließend auf der Art Basel versteigert werden.

© APA/AFP "Sur la falaise a Pourville" by Claude Monet is on display during a preview of Sotheby's impressionist and modern art evening sale in New York, May 2, 2014. Sotheby's is to hold it's impressionist and modern art evening sale on May 7, 2014. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand "MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION" (Photo by EMMANUEL DUNAND / AFP)