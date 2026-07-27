Selenskyj als erster ausländischer Staatschef bei Burnham

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als erster internationaler Gast von Großbritanniens neuem Premier Andy Burnham empfangen worden. Die Wahl des Besuchers sei kein Zufall gewesen, sagte Burnham beim Treffen in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth, wo er den Ukrainer auf einem Marinestützpunkt im Schatten des Flugzeugträgers "HMS Queen Elizabeth" begrüßte. Man wolle die klare Botschaft senden, dass Großbritannien zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine stehe.

© APA/AFP Britain's Prime Minister Andy Burnham (L) speaks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky (R) as they view Ukrainian equipment and meet Ukrainian personnel during his visit to HM Naval Base in Portsmouth on the south coast of England on July 27, 2026. Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived in Britain on July 27 to meet Prime Minister Andy Burnham, who used his first bilateral with a foreign leader to underline London's "unwavering support" for Kyiv. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP)