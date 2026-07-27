Zwetschken-Schoko-Kekse mit Tonkabohne

1 Mehl, Zucker, Salz und Backpulver in einer Schüssel mischen. Die Tonkabohne mit einer feinen Muskatreibe hineinreiben und gut untermengen. Die Pflanzenmargerine in kleine Stücke schneiden. Mit der Mandel- oder Hafermilch und den Schokostücken am besten mit den Händen zu einem Teig vermischen.

2 Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig in der Schüssel zerzupfen/zerbröseln und breit auf dem Schüsselboden verteilen, die Marmelade darauf verteilen und alles wieder leicht zusammenschieben.