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Zwetschken-Schoko-Kekse mit Tonkabohne

Das Kekserl zum 5. Dezember: Schnell gemachte vegane Cookies mit unwiderstehlichen Aromen.

Diese Cookies schmecken nicht nur im Advent
© (c) Pixel-Shot - stock.adobe.com
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Gesamtzeit:35 min

Zutaten

  • 270 g Dinkelmehl
  • 160 g Rohrzucker
  • 200 g kalte Pflanzenmargarine
  • 1 TL Backpulver
  • 50 ml Mandel- oder Hafermilch
  • 1 Stk. Tonkabohne
  • 0,5 TL Salz
  • 120 g Zwetschkenmarmelade
  • 50 g dunkle Schokotropfen oder grob gehackte Bitterschokolade

Zubereitung

  1. 1

    Mehl, Zucker, Salz und Backpulver in einer Schüssel mischen. Die Tonkabohne mit einer feinen Muskatreibe hineinreiben und gut untermengen. Die Pflanzenmargerine in kleine Stücke schneiden. Mit der Mandel- oder Hafermilch und den Schokostücken am besten mit den Händen zu einem Teig vermischen.

  2. 2

    Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig in der Schüssel zerzupfen/zerbröseln und breit auf dem Schüsselboden verteilen, die Marmelade darauf verteilen und alles wieder leicht zusammenschieben.

  3. 3

    Mit einem Löffel oder Eisportionierer Teigportionen ausstechen und in Kugelform auf mit Backpapier ausgekleidete Backbleche geben. Genügend Abstand lassen, die Kekse breiten sich aus. Jedes Blech nach Herd rund 10-13 Minuten backen.