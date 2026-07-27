Zwetschken-Schoko-Kekse mit Tonkabohne
Das Kekserl zum 5. Dezember: Schnell gemachte vegane Cookies mit unwiderstehlichen Aromen.
Zutaten
- 270 g Dinkelmehl
- 160 g Rohrzucker
- 200 g kalte Pflanzenmargarine
- 1 TL Backpulver
- 50 ml Mandel- oder Hafermilch
- 1 Stk. Tonkabohne
- 0,5 TL Salz
- 120 g Zwetschkenmarmelade
- 50 g dunkle Schokotropfen oder grob gehackte Bitterschokolade
Zubereitung
- 1
Mehl, Zucker, Salz und Backpulver in einer Schüssel mischen. Die Tonkabohne mit einer feinen Muskatreibe hineinreiben und gut untermengen. Die Pflanzenmargerine in kleine Stücke schneiden. Mit der Mandel- oder Hafermilch und den Schokostücken am besten mit den Händen zu einem Teig vermischen.
- 2
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig in der Schüssel zerzupfen/zerbröseln und breit auf dem Schüsselboden verteilen, die Marmelade darauf verteilen und alles wieder leicht zusammenschieben.
- 3
Mit einem Löffel oder Eisportionierer Teigportionen ausstechen und in Kugelform auf mit Backpapier ausgekleidete Backbleche geben. Genügend Abstand lassen, die Kekse breiten sich aus. Jedes Blech nach Herd rund 10-13 Minuten backen.