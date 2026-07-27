6. Dezember: Himmlische Mürbteigkipferl

1 Die Zitronenschale abreiben (ohne die weiße Haut). Die weiche Butter mit dem Zucker, der Zitronenschale und dem Vanillezucker schaumig mixen.

2 Ei und Dotter nach und nach einrühren. Maizena und Mehl mischen, dann (nicht mit dem Mixer) unter die Masse rühren.

3 Die Masse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech spritzen. Die Kipferl werden dann zusammengesetzt, deshalb paarweise arbeiten. Bei 175 Grad Ober- und Unterhitze backen. Das dauert je nach Herd 10-15 Minuten. Auskühlen lassen. Das Backpapier wird noch gebraucht.