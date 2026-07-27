6. Dezember: Himmlische Mürbteigkipferl
Das Kekserl zum Nikolotag: Spritzmürbteig mit Marillenmarmelade und Schokoglasur.
Zutaten
- 220 g zimmerwarme Butter
- 80 g Staubzucker
- 0,5 Stk. unbehandelte Zitrone
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1 Stk. Ei
- 2 Stk. Dotter
- 280 g glattes Weizenmehl
- 15 g Maizena
- dunkle Schokoladenglasur zum Tunken
- Marillen-, Himbeer- oder Ribiselmarmelade
- Spritzsack und Sterntülle
Zubereitung
- 1
Die Zitronenschale abreiben (ohne die weiße Haut). Die weiche Butter mit dem Zucker, der Zitronenschale und dem Vanillezucker schaumig mixen.
- 2
Ei und Dotter nach und nach einrühren. Maizena und Mehl mischen, dann (nicht mit dem Mixer) unter die Masse rühren.
- 3
Die Masse in einen Spritzsack mit Sterntülle füllen und auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech spritzen. Die Kipferl werden dann zusammengesetzt, deshalb paarweise arbeiten. Bei 175 Grad Ober- und Unterhitze backen. Das dauert je nach Herd 10-15 Minuten. Auskühlen lassen. Das Backpapier wird noch gebraucht.
- 4
Inzwischen die Marillenmarmelade vorbereiten. Wenn noch Fruchtstücke enthalten sind, pürieren. Jeweils einen Boden einer erkalteten Kipferlhälfte bestreichen und die Hälften zusammensetzen. Beide Enden in die Schokoladeglasur tunken und auf dem Backpapier trocknen lassen. In einer Dose ziehen die Kipferl noch an und werden mürber.