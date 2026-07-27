Köstliche Nuss-Marzipan-Schnitten ohne Mehl

Dass köstliche Weihnachtskekse auch ohne Mehl auskommen können, zeigt dieses Rezept für Nuss-Marzipan-Schnitten.

Nuss-Marzipan-Schnitten aus dem neuen Magazin der Kleinen Zeitung

Alle Rezepte, die Leserinnen und Leser für das Magazin „Unsere liebsten Weihnachtskekse“ verraten haben und von Jurorinnen ausgewählt worden sind, wurden mit zusätzlichen Tipps von Seminarbäuerinnen für ein sicheres Gelingen ergänzt. „Es sind wirklich ebenso außergewöhnliche Rezepte wie einfach zu backende, aber ebenso köstlich schmeckende Kekse dabei“, lobt eine Jurorin.

Zu den Favoriten der Jurorinnen zählen unter anderem die Nuss-Marzipan-Schnitten ohne Mehl von Leserin Olga Aschenbrenner. „Sie sind in der Blechdose eine Woche haltbar“, rät Aschenbrenner.

Tipp der Seminarbäuerinnen für Kekse mit Mürbteig: Nach dem Rasten im Kühlschrank den Mürbteig nur mehr kurz kneten. Wird er zu lange geknetet, tritt Fett aus und der Teig verliert seine Bindung.

Zutaten für die Kekse 10 Portionen 6 Stk. Eier (trennen)

Eier (trennen) 300 g Staubzucker

Staubzucker 2 Pck. Vanillezucker

Vanillezucker 360 g Hasel- oder Walnüsse (gerieben)

Hasel- oder Walnüsse (gerieben) 1 TL Zimt 1 EL Rum

Rum 1 TL Backpulver

Backpulver Himbeer- oder Marillenmarmelade (zum Bestreichen)

500 g Marzipan

Zutaten für die Schokoglasur 10 Portionen 250 g Butter 250 g Kochschokolade (oder fertige Glasur)

Zutaten für die Deko 10 Portionen Marzipansternchen oder -herzen

Zubereitung 1 Dotter mit der halben Menge Zucker und Vanillezucker sowie Zimt und Rum mixen. Eiklar mit der anderen Hälfte Zucker steif schlagen. Nüsse mit dem Backpulver mischen. Dottermasse abwechselnd mit Nüssen und Eischnee vermengen. 2 Den Teig auf ein befettetes, bemehltes Blech streichen (ca. 1 cm hoch) und ca. 30 Minuten bei 160 °C (Heißluft) backen. Ausgekühlt mit Marmelade bestreichen. Marzipan als Platte ausgewalkt auflegen. Für die Schokoglasur Butter und Kochschokolade im Wasserbad schmelzen und die Marzipanplatte mit der Glasur überziehen. 3 Nach dem Abkühlen Teig in Würfel (ca. 3 x 3 cm) schneiden.

Für die Deko die Schnitten beliebig mit Marzipansternchen oder aber Marzipanherzen belegen.

Tipp: Das Marzipan zwischen zwei Bögen Backpapier ausrollen. Es lässt sich dann leicht auf das Gebäck legen.