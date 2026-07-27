Paniertes Forellen- oder Karpfenfilet

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Wichtig bei diesem Rezept ist die geklärte Butter. Die Zubereitung macht zwar etwas Arbeit, die schmeckt man aber. Die Butter lässt man bei wenig Hitze in einem schweren Topf schmelzen. Dabei bildet sich auf dem flüssigen Fett Schaum (Molke), den man immer wieder abschöpft. Die Butter nun noch durch einen Kaffeefilter in ein Glas gießen und in den Kühlschrank stellen.