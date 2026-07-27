Paniertes Forellen- oder Karpfenfilet
Zutaten
- 8 Stk. Forellen- bzw. Karpfenfilets (geschröpft)
- geklärte Butter
- Semmelbrösel
- Mehl
- Eier
- 2 Stk. Dotter
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Wichtig bei diesem Rezept ist die geklärte Butter. Die Zubereitung macht zwar etwas Arbeit, die schmeckt man aber. Die Butter lässt man bei wenig Hitze in einem schweren Topf schmelzen. Dabei bildet sich auf dem flüssigen Fett Schaum (Molke), den man immer wieder abschöpft. Die Butter nun noch durch einen Kaffeefilter in ein Glas gießen und in den Kühlschrank stellen.
- 2
Die Filets je nach Größe halbieren oder ganz lassen. Die Forellenfilets entgräten.
- 3
Die Eier in einem tiefen Teller verschlagen und salzen. Fischfilets salzen und pfeffern. In Mehl wenden. Überflüssiges Mehl abklopfen. Durch das Ei ziehen. Abtropfen lassen. Mit Semmelbröseln panieren.
- 4
Reichlich geklärte Butter in einer Pfanne erhitzen. Die Filets portionsweise bei nicht zu starker Hitze auf beiden Seiten goldgelb backen.
- 5
Dünne Filets benötigen etwa drei Minuten auf jeder Seite. Die Pfanne immer wieder schwenken.
- 6
5. Die Filets auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Erdäpfelsalat servieren