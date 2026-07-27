Apfel-Topfen-Auflauf

1 Etwas Zitronenschale abreiben, den Saft auspressen. Die Rosinen mindestens eine Stunde in Rum einweichen. Dann abtropfen lassen. Die Äpfel schälen und in Spalten schneiden.

2 1 bis 2 EL Staubzucker in einem Topf karamellisieren. Mit etwas Weißwein (bzw. Apfelsaft mit Zitronensaft) ablöschen und die Apfelspalten nicht zu weich dünsten. Abtropfen lassen und mit den Rosinen in eine flache Auflaufform legen.

3 Die Eier trennen. Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Die Dotter mit 1 bis 2 EL Staubzucker schaumig aufschlagen.

4 Topfen mit Sauerrahm, etwas Zitronensaft und -schale cremig rühren.

Mit den Semmelbröseln unter die Dottermasse heben. Zum Schluss noch den Schnee unterziehen.

5 Die Topfenmasse auf den Äpfeln verteilen. Die Mandelblättchen darüber streuen. Ins 180 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 bis 25 Minuten backen.