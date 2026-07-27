Putenroulade
Zutaten
- 8 Stk. Putenbrustschnitzel (à 100g)
- 100 g Pinienkerne
- 2 Stk. Schalotten
- 2 EL Parmesan, frisch gerieben
- 8 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
- 1 Bund Petersilie
- 8 Scheibe/n Prosciutto
- 2 Zehe/n Knoblauch
- Olivenöl
- Madeira
- 100 ml Geflügelfond
- 100 ml Schlagrahm
- Salz
- Pfeffer a. d. Mühle
Zubereitung
- 1
Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Nicht zu fein hacken. Die Paradeiser fein hacken. Die Petersilie klein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln.
- 2
Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz mitdünsten. Die Pinienkerne untermischen. Etwas auskühlen. Den Parmesan unterrühren.
- 3
Die Schnitzel zwischen zwei Folien dünn klopfen. Salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel eine Prosciutto-Scheibe legen. Die Paradeiserfüllung darauf verteilen. Die Schnitzel aufrollen und mit Küchengarn binden.
- 4
Olivenöl erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Mit dem Bratfett in eine Auflaufform geben. Im 180 Grad heißen Backrohr 15 bis 20 Minuten fertig braten.
- 5
5. Geflügelfond und ein Stamperl Madeira in die Pfanne gießen. Den Bratensatz loskochen. Mit Obers aufgießen. Nochmals aufkochen. Die Soße zehn Minuten vor Ende der Garzeit über die Rouladen gießen.