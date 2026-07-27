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Putenroulade

Putenroulade (Symbolbild)
© Unsplash
Putenroulade (Symbolbild)
Gesamtzeit:1 std 0 min

Zutaten

  • 8 Stk. Putenbrustschnitzel (à 100g)
  • 100 g Pinienkerne
  • 2 Stk. Schalotten
  • 2 EL Parmesan, frisch gerieben
  • 8 Stk. getrocknete Paradeiser in Öl
  • 1 Bund Petersilie
  • 8 Scheibe/n Prosciutto
  • 2 Zehe/n Knoblauch
  • Olivenöl
  • Madeira
  • 100 ml Geflügelfond
  • 100 ml Schlagrahm
  • Salz
  • Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

  1. 1

    Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Nicht zu fein hacken. Die Paradeiser fein hacken. Die Petersilie klein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln.

  2. 2

    Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz mitdünsten. Die Pinienkerne untermischen. Etwas auskühlen. Den Parmesan unterrühren.

  3. 3

    Die Schnitzel zwischen zwei Folien dünn klopfen. Salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel eine Prosciutto-Scheibe legen. Die Paradeiserfüllung darauf verteilen. Die Schnitzel aufrollen und mit Küchengarn binden.

  4. 4

    Olivenöl erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Mit dem Bratfett in eine Auflaufform geben. Im 180 Grad heißen Backrohr 15 bis 20 Minuten fertig braten.

  5. 5

    5. Geflügelfond und ein Stamperl Madeira in die Pfanne gießen. Den Bratensatz loskochen. Mit Obers aufgießen. Nochmals aufkochen. Die Soße zehn Minuten vor Ende der Garzeit über die Rouladen gießen.