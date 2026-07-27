Putenroulade

1 Die Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Nicht zu fein hacken. Die Paradeiser fein hacken. Die Petersilie klein schneiden. Schalotten und Knoblauch klein würfeln.

2 Olivenöl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Schalotten und Knoblauch glasig dünsten. Paradeiser und Petersilie dazugeben und kurz mitdünsten. Die Pinienkerne untermischen. Etwas auskühlen. Den Parmesan unterrühren.

3 Die Schnitzel zwischen zwei Folien dünn klopfen. Salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel eine Prosciutto-Scheibe legen. Die Paradeiserfüllung darauf verteilen. Die Schnitzel aufrollen und mit Küchengarn binden.

4 Olivenöl erhitzen. Die Rouladen rundherum anbraten. Mit dem Bratfett in eine Auflaufform geben. Im 180 Grad heißen Backrohr 15 bis 20 Minuten fertig braten.